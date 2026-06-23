La nova llista independent de Sant Joan de Vilatorrada s’oficialitza
Sant Joan pel Canvi, que liderarà l’exregidor del PSC Àngel Sáez, ja ha estat inscrit al Registre de Partits Polítics i ha aprovat una comissió executiva
Sant Joan de Vilatorrada tindrà, defintivament, una nova llista electoral municipal no vinculada a cap partit. Una formació independent que encapçalarà (tal com ja va avançar Regió7) Àngel Sáez, que en les eleccions del 2023 va anar a les del PSC, la qual cosa li va permetre entrar com a regidor, tot i que diferències internes van fer que acabés sortint del grup i passés a ser no adscrit.
El pas que s’ha produït ara és que la nova formació, que porta per nom Sant Joan pel Canvi (SJxC), ha culminat la seva constitució i ha ratificat Sáez com a candidat a l’alcaldia. Amb la celebració d’una primera assemblea de militants, s’han validat els òrgans directius de la formació i s’ha donat llum verd a la candidatura per a les eleccions del mes de maig de l’any que ve. L’assemblea s’ha fet després de la seva inscripció oficial al Registre de Partits Polítics del Ministeri de l'Interior.
En l'assemblea, els i les militants van validar la composició de la Comissió Executiva del partit, integrada per Àngel Sáez, Bea Méndez, Antonio Martín, Ricard Cabello i Mireia Bargués. Segons destaca la formació en un comunicat, l'equip combina perfils professionals diversos «i comparteix el compromís de treballar per construir una alternativa de govern sòlida i propera per a Sant Joan de Vilatorrada».
Els impulsors de Sant Joan pel Canvi argumenten que la candidatura neix «amb la voluntat de construir una alternativa de govern independent, transversal i centrada exclusivament en la defensa dels interessos dels veïns i veïnes de Sant Joan». En aquest sentit, subratlla que la formació aposta «per una manera de fer política basada en la proximitat, la transparència, el diàleg i la bona gestió dels recursos públics».
Segons ha manifestat Àngel Sáez, «la culminació del procés de constitució del partit i la confiança rebuda per encapçalar aquest projecte representen una gran responsabilitat. Iniciem una nova etapa amb il·lusió, humilitat i moltes ganes de treballar per construir una alternativa sòlida, escoltant els veïns i veïnes i sumant persones compromeses amb el futur de Sant Joan».
Durant els pròxims mesos, Sant Joan pel Canvi preveu portar a terme una ronda de contactes amb entitats, associacions, col·lectius i veïns del municipi amb l'objectiu d'escoltar propostes, ampliar la seva base social i continuar elaborant el projecte que presentarà a la ciutadania de cara a les eleccions municipals de 2027.
Entre els reptes que motiven aquesta nova formació figura la necessitat d’un pavelló més gran, la rehabilitació del Torrent Canigó, un edifici per a l’INS Cardener, i millores en parcs, jardins i places, entre altres.
Àngel Sáez, de 29 anys, és regidor a l’ajuntament de Sant Joan des del 2019. Hi va entrar dins les files socialistes, però en va marxar el 2024 pel «distanciament personal» amb la portaveu del partit Elia Tortolero.
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