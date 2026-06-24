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Apaguen un foc en una nau industrial abandonada a Navarcles

El foc s'hauria declarat a una zona que semblava habitada a l'interior de la nau

Els Bombers treballant a l'incendi d'una nau a Navarcles

Els Bombers treballant a l'incendi d'una nau a Navarcles / Bombers de la Generalitat

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Eduard Font Badia

Manresa

Els Bombers de la Generalitat han apagat aquest matí un petit foc que s'ha declarat a l'interior d'una nau industrial sense activitat a Navarcles, a la zona del camí de l'Angle. L'avís s'ha donat a les 10.36 hores d'aquest matí.

Quatre dotacions dels Bombers s'han dirigit a la zona i han apagat les flames, que desprenien un fum blanc que sortia a l'exterior de la nau, i que provindria d'una habitació a l'interior d'aquesta, una zona amb papers i restes de palla que semblaria correspondre's amb un habitacle creat dins la nau.

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En poc més de mitja hora s'han apagat les flames, i els Bombers i la policia han inspeccionat la zona, sense trobar ningú a l'interior.

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Apaguen un foc en una nau industrial abandonada a Navarcles

Apaguen un foc en una nau industrial abandonada a Navarcles

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