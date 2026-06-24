Callús projecta un nou espai verd a la Font amb una inversió de prop de 200.000 euros
L’estudi encarregat a la Diputació de Barcelona planteja actuacions per fases per recuperar aquesta zona al sud del camp de futbol i convertir-la en un espai de trobada i socialització multigeneracional
L’Ajuntament de Callús ha rebut un estudi de programació de la Diputació de Barcelona sobre la creació d’un nou espai verd a la Font, en una parcel·la d’1,1 hectàrees actualment sense urbanitzar i situada al límit sud del camp de futbol. “És una zona bastant completa, però amb el pas dels anys s’ha anat deteriorant per la manca d’inversions”, explica Elisabet Hernández, alcaldessa de Callús. Precisament per aquest motiu, el consistori va sol·licitar aquesta anàlisi per estudiar les possibles actuacions de millora. En total, la inversió prevista ascendiria a prop de 200.000 euros, distribuïts en quatre fases.
Segons indiquen des de la Diputació de Barcelona, el document analitza diferents alternatives d’intervenció i aporta criteris per facilitar la presa de decisions dels responsables tècnics i polítics municipals. L’estudi prioritza la millora de l’accessibilitat i de la seguretat, així com la promoció de la sostenibilitat i la resiliència. Les propostes plantegen actuacions de baixa intensitat orientades a potenciar la circulació, l’estada, la trobada i la qualitat paisatgística de l’espai, mitjançant la creació de petits espais d’estada i joc, la consolidació dels recorreguts i accessos, la recuperació de la vegetació i l’estabilització dels talussos i desnivells.
L’objectiu del consistori és crear un espai de trobada i de gaudi de la natura amb la mínima intervenció possible, ja que la parcel·la presenta un alt potencial com a zona verda extensiva, fàcilment accessible i amb vistes obertes a l’entorn natural. “És una zona molt bonica i, per això, vam tenir la idea de donar-li més vida i que no sigui només un lloc de pas, sinó també un espai de trobada, com ho havia estat abans”, explica la batllessa.
L’estudi divideix l’àmbit en quatre zones d’intervenció i estableix una valoració econòmica per a cadascuna, fet que permetrà a l’Ajuntament plantejar-ne l’execució per fases en funció de la disponibilitat pressupostària. Entre les actuacions més destacades hi ha les relacionades amb la jardineria, la plantació d’arbrat i la instal·lació de nou mobiliari urbà; la creació d’un circuit esportiu que doni continuïtat a l’espai de cal·listènia ja existent, i el condicionament de zones de joc.
El projecte preveu una inversió de prop de 200.000 euros i, per aquest motiu, s’ha plantejat una execució per fases amb l’objectiu de reduir l’impacte econòmic i facilitar-ne el desenvolupament en diferents etapes. “Si en algun moment disposem dels recursos necessaris, el tirarem endavant. Hem de veure si de cara a l’any vinent podem fer alguna projecció i començar a donar-li forma”, detalla Hernández.
Tot plegat busca “continuar donant vida a aquesta zona que tenim, que creiem que és molt bonica” i generar un “espai de socialització multigeneracional” que reforci el passat de la Font. La projecció d’aquesta nova zona verda s’acompanya, a més, de les millores al camp de futbol que ja estan en marxa i que preveuen actuacions importants en aquest equipament esportiu finançades en gran part pel Pla de Xoc per als equipaments esportius.
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