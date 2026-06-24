Mobilització a les Brucardes per trobar un gos que havia fugit per por als petards
L'animal ha estat trobat en bones condicions més de 12 hores després enganxat per l'arnés a un arbust
Mitja urbanització de les Brucardes, a Sant Fruitós de Bages, s'ha mobilitzat aquest dimecres al matí per localitzar el Manchu, un gos que ahir al vespre es va escapar per por dels petards. Els seus amos estaven passejant el gos, un chow-chow, per la zona del parc de la urbanització, quan de cop va arrencar a córrer esporuguit pels petards. Eren prop de dos quarts de deu del vespre i des d'aquell moment i fins avui a les 10 del matí no n'han sabut res més.
L'avís de la família del gos pel grup de les Brucardes ha provocat que molta gent s'unís a una batuda i que molts altres busquessin pel seu compte. Fins i tot "el pastor que es queixa que el meu gos l'espanta les ovelles ens ha ajudat a buscar", deia la Karina, la propietària del Manchu, aquest matí, des del veterinari on han portat l'animal per a revisar-lo. "L'hem trobat a mig barranc, penjat per l'arnès d'un arbust, i gràcies a un veí que ha fet escalada per a comprovar la zona. Si no és per ell, per ells, no l'hauríem trobat mai". Han estat buscant amb drons i tot. "La pega és que el meu gos no borda, però el veïnatge ha estat increïble", diu la Karina.
La nit de Sant Joan és una de les celebracions més arrelades del calendari català, però també una de les més difícils per als animals de companyia i els silvestres. El soroll dels petards i dels focs artificials provoca episodis de por extrema, ansietat i estrès que cada any es tradueixen en fugues, desaparicions i, en alguns casos, la mort de gossos, gats, ocells o altres espècies. Segons el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, entre un 25% i un 50% dels animals de companyia presenten por als sorolls forts, especialment als petards i als focs artificials. Els experts expliquen que els gossos i els gats tenen una capacitat auditiva molt superior a la de les persones, fet que els fa especialment sensibles a detonacions sobtades, vibracions i estímuls que no poden identificar ni controlar. La reacció més habitual és la fugida. Davant una explosió inesperada, molts animals intenten escapar per allunyar-se del que perceben com una amenaça. Aquesta conducta explica que les protectores i els centres d'acollida registrin cada any un augment significatiu dels avisos per animals perduts durant els dies previs i posteriors a la revetlla. I és que quan un gos fuig esporuguit, no és capaç de tornar a casa fins a moltes hores o dies mes tard, si abans no li passa alguna desgràcia.
Les entitats de protecció animal alerten que moltes desaparicions es produeixen durant els passejos. Gossos habitualment tranquils poden desfer-se del collar, trencar una corretja o fugir en estat de pànic després d'una detonació. L'impacte no es limita als animals de companyia. Les explosions també alteren la fauna urbana i salvatge. Ocells que abandonen nius de manera precipitada, cries que queden separades dels progenitors i espècies que pateixen episodis de desorientació formen part dels efectes documentats per diverses entitats ambientalistes. En zones properes a espais naturals, els focs artificials i els petards poden provocar canvis bruscos en el comportament de la fauna durant hores o dies. Algunes associacions, com l’Associació Rescatista i Protectora dels Animals (ARPA) reclama limitar la venda de petards a només uns dies abans de la festivitat.
Mentrestant, el Manchu i la seva família es recuperen de l'ensurt, després de passar pel veterinari, i intenten entendre perquè els serveis d'emergència "no fan cas a aquest tipus de trucada, quan és un drama familiar. Diuen que si no sabem on és, ells no vindran a ajudar a buscar".
Subscriu-te per seguir llegint
- Els Bombers ajuden a baixar uns excursionistes que havien fet nit a una cova de Montserrat
- La Federació Catalana de Futbol reitera a la família del petit Luca, de Castellnou, que no pot jugar en una categoria inferior a la de la seva edat
- Síndria o meló? Quina fruita és més sana?
- Joan Jubany, germà d'Helena Jubany: 'No volia que cap dels meus pares morissin sense saber la veritat, i ha passat
- Què passa realment en la teva pell si utilitzes la Nivea de llauna blava? Els experts de l'OCU avaluen la seva capacitat hidratant
- La greu malaltia que passa desapercebuda i creix cada vegada més: «Em deien que no tenia res i vaig arribar a pensar que era càncer»
- Rescaten amb helicòpter tres excursionistes que havien anat a pujar el Comabona
- Joan-Enric Vives: 'No m’agrada quan la gent diu que ara tots els seminaristes són d’ultradreta