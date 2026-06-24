Un principiant del 'chemsex' és atacat per dur la droga equivocada a una festa al Bages
Bona part dels convidats esbronca el jove per portar a la trobada clandestina una substància que perjudica l'activitat sexual, en lloc d’afavorir-la, com és habitual
El sexe i les drogues són els dos elements bàsics del chemsex. Però en les festes organitzades segons aquest plantejament no s'hi contemplen determinades relacions ni valen totes les substàncies. Un principiant en aquestes pràctiques ho ha comprovat aquesta revetlla de Sant Joan al Bages. I no ha estat una experiència agradable.
El jove en qüestió, resident a Barcelona, va acompanyar un habitual d'aquestes trobades, les quals s'allarguen hores i hores. Els assistents combinen diverses substàncies amb el doble objectiu d'estar ben desperts i alhora conservar el desig en tot moment.
Tòxics com les catinones sintètiques, les metamfetamines, el GHB o el GBL són freqüents en aquest context, perquè s'ajusten a les necessitats dels assidus a celebracions com les convocades la matinada de dimarts, 23 de juny, a dimecres, 24 a la Catalunya central.
La cita a la qual va acudir el noi increpat per introduir una mercaderia il·legal comuna, però aparentment inapropiada en aquell entorn i en aquell instant, es va desenvolupar al Bages. L’estupefaent que va voler compartir era cocaïna. Els invitats li van recriminar amb acritud aquesta elecció perquè el seu consum dificulta als homes un bon rendiment en el pla eròtic.
De fet, els practicants del chemsex solen recórrer a medicaments amb els efectes oposats, per exemple, els indicats per combatre la disfunció erèctil, amb la finalitat de facilitar el flux de sang al penis durant la fase d’estimulació.
Com recalca un dels integrants d’aquest grup, es dona la circumstància que, ara mateix, circula per Barcelona, on va ser adquirida aquesta droga, “una farlopa d’una gran puresa, que no es ven en forma de pols, sinó de roca”. I aquesta característica suposadament accentuava “l’error” del jove.
Malgrat que alguns individus es van alterar de manera preocupant, fins a l’extrem de sospitar que es podria tractar d’un intrús perillós -un policia, un periodista...-, i que l’afectat es va angoixar considerablement, altres subjectes van calmar els ànims, apel·lant a la conveniència de mantenir la discreció perquè no s’alarmessin els veïns i avisessin la policia.
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