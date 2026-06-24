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Súria rep un reconeixement pel seu suport a les activitats relacionades amb la donació de sang

La Federació Catalana de Donants de Sang i del Banc de Sang i Teixits han distingit l'Ajuntament per conscienciar els més petits i contribuir a la causa

Súria rep un reconeixement pel seu suport a les activitats relacionades amb la donació de sang

Súria rep un reconeixement pel seu suport a les activitats relacionades amb la donació de sang / AJ. SÚRIA

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Regió7

Manresa

L’Ajuntament de Súria ha rebut un reconeixement de la Federació Catalana de Donants de Sang i del Banc de Sang i Teixits pel seu suport a les activitats relacionades amb la donació de sang. El reconeixement ha estat atorgat per «la seva implicació en la promoció de la donació de sang entre els veïns del municipi». Aquestes institucions també valoren el compromís de l’Ajuntament «per conscienciar els més petits, acostant la donació de sang a les escoles» i la seva col·laboració en l’organització de la marató de donació de sang de Súria.

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