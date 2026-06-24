Súria rep un reconeixement pel seu suport a les activitats relacionades amb la donació de sang
La Federació Catalana de Donants de Sang i del Banc de Sang i Teixits han distingit l'Ajuntament per conscienciar els més petits i contribuir a la causa
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Regió7
Manresa
L’Ajuntament de Súria ha rebut un reconeixement de la Federació Catalana de Donants de Sang i del Banc de Sang i Teixits pel seu suport a les activitats relacionades amb la donació de sang. El reconeixement ha estat atorgat per «la seva implicació en la promoció de la donació de sang entre els veïns del municipi». Aquestes institucions també valoren el compromís de l’Ajuntament «per conscienciar els més petits, acostant la donació de sang a les escoles» i la seva col·laboració en l’organització de la marató de donació de sang de Súria.
- Joan Jubany, germà d'Helena Jubany: 'No volia que cap dels meus pares morissin sense saber la veritat, i ha passat
- Síndria o meló? Quina fruita és més sana?
- La greu malaltia que passa desapercebuda i creix cada vegada més: «Em deien que no tenia res i vaig arribar a pensar que era càncer»
- Necrològiques del 23 de juny del 2026
- Dos nens de 2 i 4 anys moren dins d'un cotxe en plena onada de calor a França
- El fiscal demana 40 anys de presó pel presumpte autor del crim masclista del carrer Gaudí de Manresa de l'any 2023
- Salvador Illa lloa el llegat de CDC i de Pujol en l'acte de donació dels fons documental convergent a l'Arxiu Nacional
- Mor als 93 anys Antoni Valentí, que va ser gerent durant més de 30 anys de l'empresa tèxtil Torras Valentí