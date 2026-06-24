Tallada la R4 entre Manresa i Barcelona per la caiguda d'un cotxe a la via a Cerdanyola
Es fa servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola i Terrassa Estació del Nord
La circulació de trens a l’R4 s’ha interromput entre Cerdanyola i Terrassa Estació del Nord per la caiguda d’un vehicle a les vies. Els Bombers han rebut l’avís a les 9.42 quan un cotxe ocupat amb 4 persones ha sortit del carrer Moragas i Barret de Sabadell i s’ha precipitat a les vies del tren.
El vehicle ha quedat bolcat, però tots els ocupants han pogut sortir. Dels quatre ocupants del cotxe, tres han sortit de la zona de vies pel seu propi peu i el quart ocupant ha estat traslladat pels Bombers de la Generalitat fins a l'estació, que estava a uns 300 metres del tren, i on ha estat atès pel SEM. Els Bombers han demanat que s'interrompés la circulació de trens, i el comboi que circulava en aquesta via s'ha aturat a temps, no ha arribat a impactar amb el turisme i no hi ha hagut ferits al tren.
L’operadora del servei Renfe està gestionant un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions.
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