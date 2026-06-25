La baralla multitudinària preocupa els veïns de Sant Joan de Vilatorrada: "Els qui sempre venen a molestar són de fora del poble"
Els veïns expressen preocupació per l’augment dels episodis violents i reclamen més seguretat després de l’incident d'aquesta matinada
L’enfrontament, protagonitzat per desenes de joves i adolescents, va obligar a interrompre l’actuació d’un discjòquei en el marc de la Festa Major
Desenes d’adolescents i joves s’han barallat aquesta matinada a Sant Joan de Vilatorrada en un enfrontament multitudinari. Durant l’incident, enregistrat per diversos veïns, un grup de nois ha irromput a l’espai des d’on un discjòquei punxava música en el marc de la Festa Major del municipi. No és la primera vegada que es produeix una baralla al poble. De fet, l’abril passat també es va enregistrar una agressió a un menor d’edat. El succés ha despertat la preocupació i la indignació del veïnat, que es mostra inquiet per l’augment de la violència i, alhora, exasperat per la freqüència amb què es repeteixen aquests episodis.
"Els qui sempre venen a molestar són de fora del poble", assegura una veïna que coneix bona part del jovent del municipi. "Per Festa Major s’ajunten en colles i els coneixes pràcticament a tots. Ahir eren tots per la zona prenent alguna cosa i hi havia molt bon ambient". Fins cap a les tres de la matinada, la celebració va transcórrer amb normalitat. El problema va sorgir quan la festa es va concentrar a la plaça Major i, segons relata la veïna, "va començar la baralla".
Segons diverses fonts consultades per aquest diari, els presumptes iniciadors de la disputa eren majoritàriament menors procedents de fora de Sant Joan de Vilatorrada. Els testimonis asseguren, a més, que el grup que hauria originat l’enfrontament "anava buscant problemes" i mostrava signes evidents d’embriaguesa.
Més enllà de l’ensurt provocat per la baralla, el veïnat del municipi bagenc es mostra avui amoïnat per l’augment de la violència. "Ens preocupa molt. Els qui tenim fills volem que surtin i estiguin tranquils i segurs, sobretot per Festa Major", apunta una veïna de Sant Joan de Vilatorrada.
Alguns veïns també han destacat a Regió7 la necessitat de reforçar la seguretat al poble, especialment en dates assenyalades com aquestes. "Ahir, la policia va arribar molt tard; no hi va ser al principi", assegura una altra veïna. "Cal més seguretat i més control", afegeix. A aquestes declaracions s’hi sumen les de diversos joves santjoanencs que ahir van viure en primera persona la disputa. "Eren de fora i sabem que això també passa en altres pobles de la comarca", expliquen.
El que havien de ser uns dies de festa i germanor s’han vist afectats pel comportament violent d’un grup de joves que, segons els testimonis, va provocar la suspensió de l’actuació del discjòquei. "Aquí ens coneixem tots i aquestes coses no passen. Si hi ha algun problema, es resol i queda en una ximpleria", explica un noi, que lamenta que actes com aquests acabin afectant la convivència al municipi.
Un fet que s'han allargat durant la matinada
Eren aproximadament 2/4 de quatre de la matinada i el DJ ja havia interromput la seva actuació després d’haver detectat les primeres agressions. Entre empentes i crits, els atacants han llançat begudes al públic del concert, organitzat per l'Ajuntament a la plaça Major.
La interrupció de l'espectacle ha acabat sent definitiva perquè la situació s'ha agreujat considerablement. Així, alguns dels participants en els aldarulls han tret objectes per amenaçar i tractar de ferir els seus contrincants, segons confirmen alguns testimonis. Aquest aspecte es pot corroborar gràcies als vídeos que ràpidament han començat a circular per les xarxes socials i serveis de missatgeria instantània com WhatsApp.
El succés s’ha estès per diferents punts del municipi, com l’avinguda de Montserrat, la plaça Major o el carrer de Balmes. El desplegament policial no ha tingut un efecte immediat i, fins a aproximadament les sis del matí, la batussa s’ha mantingut activa.
L’alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Solernou, ha confirmat a Regió7 el succés, però ha indicat que no li consta la presència d’armes, mentre que altres testimonis asseguren l'ús d'objectes en algunes de les agressions. Pel que fa a les conseqüències legals, fonts consultades indiquen que hi hauria alguna denúncia presentada, tot i que encara no n’han transcendit més detalls ni dades concretes. Amb tot, el batlle ha afegit que "per sort, no hi ha hagut cap mal major".
Per la seva banda, fonts dels Mossos d'Esquadra han explicat a aquest diari que es tractava d’"un grup nombrós" que s’estava barallant durant la Festa Major. Els cossos policials asseguren que no es va practicar cap detenció i que, de moment, no els consta cap ferit greu ni tampoc cap denúncia relacionada.
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