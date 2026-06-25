El Consell commemora el Dia de l’Orgull LGTBI+ amb una campanya amb tots els ajuntaments
La consellera de Polítiques d’Igualtat afirma que «volem que l'orgull de defensar els drets de tothom es faci visible a cada balcó i a cada activitat del Bages»
Regió7
El Consell Comarcal del Bages, a través del Servei d’Atenció Integral (SAI) LGTBI, impulsa aquest mes de juny la campanya “Orgull de drets i diversitat” amb motiu del 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGTBI+. La iniciativa compta amb una programació variada i la participació dels ajuntaments de la comarca, que s’adhereixen a una acció conjunta.
La campanya es desplega de manera coordinada arreu del Bages i ofereix als municipis recursos i materials comuns per sumar-se a la commemoració: banderes inclusives LGTBI+ perquè es puguin exhibir als balcons i façanes dels ajuntaments i ventalls amb el lema «Orgull de drets i diversitat» destinats a reforçar les activitats de sensibilització que cada municipi organitza al seu territori.
La consellera d'Educació, Dones i Polítiques d'Igualtat del Consell Comarcal del Bages, Àdria Mazcuñan Claret, destaca que «la nostra prioritat és que qualsevol persona del Bages, visqui al poble que visqui, trobi un entorn segur on ser i expressar-se lliurement».
En aquest sentit, remarca que la campanya vol fer visible aquest compromís compartit entre totes les administracions locals de la comarca: «volem que l'orgull de defensar els drets de tothom es faci visible a cada balcó i a cada activitat del Bages».
Més enllà de les accions simbòliques, la iniciativa pretén, segons fonts de l’ens, reforçar una xarxa de municipis «compromesos amb la igualtat i la diversitat, promovent espais segurs i lliures de discriminacions per a totes les persones, independentment de la seva orientació sexual, identitat o expressió de gènere».
En el marc de la commemoració, el SAI LGTBI del Bages i el de l'Ajuntament de Manresa van organitzar conjuntament la xerrada «Compartint vivències de la diversitat familiar», una activitat oberta a la ciutadania que va esdevenir un espai d'informació i sensibilització entorn de les diferents realitats familiars. La sessió va comptar amb la participació de Carla Álvarez Moreno, presidenta de Famílies LGTBI, i d'Anuk Alegre Tudela, educador social i facilitador de grups, que van compartir experiències i reflexions sobre qüestions com la diversitat familiar, les identitats no binàries en la criança i els reptes i fortaleses que afronten les famílies diverses en el seu dia a dia.
El Servei d’Atenció Integral LGTBI del Bages recorda que ofereix atenció, informació i assessorament de proximitat durant tot l’any a persones del col·lectiu, famílies, entitats i professionals.
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