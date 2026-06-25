Desenes d'adolescents es barallen de matinada a Sant Joan de Vilatorrada en un enfrontament multitudinari amb armes
La batussa, que va començar mentre un DJ actuava per la Festa Major, es va estendre per diversos punts del municipi i va obligar a mobilitzar diversos cossos policials
Regió7
Desenes d’adolescents i joves s’han barallat aquesta matinada a Sant Joan de Vilatorrada en un enfrontament multitudinari en què alguns dels implicats haurien arribat a utilitzar armes blanques. Durant l’incident, que ha estat enregistrat per diversos veïns, un grup de nois ha irromput a l’espai des del qual un discjòquei estava punxant música, en el marc de la Festa Major del municipi.
Eren aproximadament 2/4 de quatre de la matinada i el DJ ja havia interromput la seva actuació després d’haver detectat les primeres agressions. Entre empentes i crits, els atacants han llançat begudes al públic del concert, organitzat per l'Ajuntament a la plaça Major.
La interrupció de l'espectacle ha acabat sent definitiva perquè la situació s'ha agreujat considerablement. Així, alguns dels participants en els aldarulls han tret objectes punxants per amenaçar i tractar de ferir els seus contrincants, segons confirmen alguns testimonis. Aquest aspecte es pot corroborar gràcies als vídeos que ràpidament han començat a circular per les xarxes socials i serveis de missatgeria instantània com WhatsApp.
El succés s’ha estès per diferents punts del municipi, com l’avinguda de Montserrat, la plaça de l’Església o el carrer de Balmes. El desplegament policial no ha tingut un efecte immediat i, fins aproximadament les sis del matí, la batussa s’ha mantingut activa.
La gravetat i el nombre d'implicats en aquests fets són superiors a l'agressió a un menor d'edat que va ser gravada amb un telèfon mòbil el mes d'abril. La investigació sobre la baralla d’aquesta matinada haurà d’aclarir els responsables, els motius i la seqüència exacta dels fets.
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