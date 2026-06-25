El Govern estudiarà com treure la C-55 del mig de Monistrol de Montserrat
El departament de Territori ha encarregat un estudi d’integració que ha de tenir tres opcions, de les quals una ha de ser un soterrament i una altra una variant per sota el massís
La Generalitat vol posar solució a la perillositat i la complicada integració de la carretera C-55 a Monistrol de Montserrat, que parteix el nucli urbà. El departament de Territori ha encarregat a l’empresa pública Infraestructures.cat la redacció d’un estudi que faci possible aquesta integració, posant sobre la taula tècnicament diferents propostes de traçat.
Segons el document, molt sintètic, que oficialitza aquest encàrrec, l’estudi abastarà un tram de la C-55 de 3 quilòmetres i mig, que supera fins i tot el que és pròpiament la trama urbana de Monistrol, ja que en sentit nord va des del punt quilomètric 11,700, que és a l’altura de la Colònia Gomis, fins al 15,300, que està situat un cop superat ja l’enllaç amb l’estació del cremallera.
En concret, es demana que aquest estudi que ara es posarà en marxa valori un total de tres alternatives. Una d’elles seria el soterrament de la carretera actual, mantenint la mateixa traça que presenta la carretera C-55, alliberant l’espai de superfície, que es convertiria pròpiament en espai urbà, que ara està afectat pel pas de la traça.
Per a aquesta opció s’estableix com a requisit que la proposta que es desenvolupi ha de preveure i valorar el manteniment del trànsit durant les obres i que «s’han de buscar alternatives viables per permetre el pas dels vehicles per les carreteres C-55 i BP-1121, a banda de l’accés a Monistrol de Montserrat».
Una segona alternativa que es demana que s’analitzi i es valori tècnicament és la construcció d’una nova variant sota el massís muntanyós de Montserrat, amb enllaços a diferent nivell en tots dos extrems de l’actuació. En l’encàrrec es concreta que si s’optés per aquesta alternativa, suposaria que la carretera actual esdevindria en aquest punt una via local d’accés a Monistrol de Montserrat, «a banda de facilitar l’accés a la carretera BP-1121 (trams Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona)», que és la que, per una banda, connecta Monistrol amb Castellbell per la Bauma, i la que puja de Monistrol cap al monestir de Montserrat. No hi ha concrecions per a la tercera opció, tot i que sí que es demana que hi hagi una tercera proposta.
L’encàrrec defineix que aquest estudi té per objectiu definir propostes de traçat i valorar-les econòmicament. I que «es desenvoluparan alternatives de traçat a escala geomètrica a partir de la cartografia disponible, incloent-hi la definició de les seccions tipus característiques, amb una valoració econòmica estimativa de cadascuna de les alternatives». El pressupost de l’encàrrec és de 50 milions d’euros i ha d’estar a punt a principi de l’any que ve, ja que té un termini de mig any.
Com a condicionants a tenir en compte, l’encàrrec que fa el departament de Territori detalla que seran d’aplicació les diferents normes, instruccions i recomanacions de carreteres i túnels i s’hauran de comprovar especialment aquells paràmetres que afectin la seguretat i capacitat de
la via. També que un condicionant a tenir en compte són les previsions urbanístiques del municipi al seu Pla General d’Ordenació Urbana, a l’hora de dissenyar la futura infraestructura. I que l’estudi tindrà en compte les afeccions ambientals de cadascuna de les alternatives plantejades i la possible afectació a zones protegides. A més, es demana una coordinació amb l’actuació d’un estudi previ de millora del nus de connexió del quilòmetre 11,500 entre la C-55 i l’aeri.
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