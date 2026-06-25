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Un incendi al costat de la deixalleria de Sant Vicenç de Castellet mobilitza els Bombers

El foc ha cremat uns 50 metres quadrats de vegetació

Un camió dels Bombers de la Generalitat

Un camió dels Bombers de la Generalitat / Arxiu

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Pau Brunet

Pau Brunet

Manresa

Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest dijous al migdia en un incendi que s'ha declarat a tocar la deixalleria de Sant Vicenç de Castellet. Segons els serveis d'emergència, l'avís l'han re but un minut abans de les 3 de la tarda les flames han quedat apagades vint minuts després. En tota, la superfície de vegetació cremada és d'uns 50 metres quadrats.

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