Un incendi al costat de la deixalleria de Sant Vicenç de Castellet mobilitza els Bombers
El foc ha cremat uns 50 metres quadrats de vegetació
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Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest dijous al migdia en un incendi que s'ha declarat a tocar la deixalleria de Sant Vicenç de Castellet. Segons els serveis d'emergència, l'avís l'han re but un minut abans de les 3 de la tarda les flames han quedat apagades vint minuts després. En tota, la superfície de vegetació cremada és d'uns 50 metres quadrats.
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