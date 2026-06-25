Arxivada la causa contra el regidor de la CUP Rubèn López i l’exregidor Aniol Vila pels incidents del ple de Santpedor
La resolució judicial descarta els delictes de resistència i desobediència i conclou que no hi ha indicis de conducta delictiva durant l'episodi ocorregut en la sessió plenària del febrer
Paral·lelament, Vila ha presentat una querella criminal contra el cap de la Policia Local de Santpedor i un agent dels Mossos d’Esquadra
Regió7
La justícia ha posat punt final al recorregut judicial derivat dels incidents ocorreguts durant el ple de febrer de l’Ajuntament de Santpedor. La jutgessa del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 6 de Manresa ha decretat l’arxivament definitiu de la causa per presumptes delictes de resistència i desobediència a l’autoritat que afectava el regidor de la CUP Rubèn López i l’exregidor Aniol Vila, segons ha informat el partit polític. Els fets jutjats es van produir durant la sessió plenària, en la qual va prendre possessió de l’acta de regidor Jordi Soteras, d’Aliança Catalana, en substitució de Jordi Rojas, de Sumem x Santpedor.
Mitjançant dues interlocutòries dictades els dies 12 de març i 22 de maig de 2026, el jutjat ha descartat de manera definitiva les acusacions formulades contra tots dos. La resolució, en consonància amb les tesis de la defensa i amb el criteri de la Fiscalia, conclou que no existeix cap indici de conducta delictiva per part dels encausats. La decisió arriba després d’un judici oral en què els agents de policia que havien presentat la denúncia finalment no van comparèixer.
Els fets es van originar en el marc de les protestes ciutadanes contra la incorporació de Jordi Soteras a l’Ajuntament com a regidor no adscrit. Diversos grups amb representació al consistori van qualificar el seu cas de transfuguisme, atès que va concórrer a les eleccions municipals de 2023 sota les sigles de Sumem x Santpedor, mentre que actualment milita a Aliança Catalana, formació de la qual és vicepresident al Bages.
Segons la CUP Santpedor, aquell mateix dia, tant la Policia Local com els Mossos d’Esquadra "van desplegar una actuació del tot desproporcionada, vulnerant el dret del veïnat a accedir a la part pública del plenari malgrat haver-hi llocs lliures".
Amb l’arxivament de la causa, la formació considera que queda completament desacreditat el que defineix com un "relat fals" construït per les forces de seguretat i per determinats partits polítics. En aquest sentit, assenyala els grups municipals de SEAM i Junts, als quals atribueix haver proferit "greus acusacions contra els manifestants i el regidor Rubèn López durant els plens posteriors als fets".
La CUP també considera "reprovable" l’actuació del govern municipal d’ERC, a qui acusa d’haver permès el bloqueig de l’accés de la ciutadania al ple i d’haver difós un comunicat institucional que, segons sosté, estigmatitzava la mobilització. Per tot plegat, reclama una "rectificació pública i immediata" de totes les forces polítiques implicades.
Querella per l'actuació policial
L’ofensiva judicial, però, pren ara una nova direcció. Arran de l’actuació policial tant a l’interior com a l’exterior de la sala de plens, l’exregidor Aniol Vila ha presentat una querella criminal contra el cap de la Policia Local de Santpedor i un agent dels Mossos d’Esquadra. La querella els atribueix presumptes delictes de detenció il·legal, atemptat contra la integritat moral, lesions i vulneració de l’exercici dels drets civils en considerar que la detenció de Vila per protestar pacíficament va ser una mesura "repressiva i desproporcionada".
Per a la CUP Santpedor, aquesta resolució representa un "èxit polític de primer ordre". La formació reivindica l’arxivament de la causa com una "victòria dels seus militants i de l’Esquerra Independentista", però subratlla que es tracta, sobretot, d’un "triomf col·lectiu del conjunt del moviment antifeixista del municipi". "Cap relat policial ni de l’extrema dreta ens farà desistir del nostre compromís de defensar un poble lliure de racisme i xenofòbia", assenyalen fonts del partit.
Finalment, el grup municipal ha volgut expressar el seu agraïment a totes les veïnes, veïns i col·lectius que els han donat suport durant aquest procés, destacant la mobilització sostinguda al carrer i la solidaritat antifeixista demostrada al llarg dels darrers mesos.
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