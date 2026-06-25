L’Escola de Salut de Súria tanca una edició molt reeixida amb una sessió d’aiguagim a les piscines
En aquesta nova edició, s’hi han ofert més d’una vintena d’activitats, com xerrades, tallers, caminades i sessions d’exercici físic
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Regió7
Manresa
Súria va posar la cloenda de la 5a edició de l’Escola de Salut amb una sessió d’aiguagim a la Piscina Municipal. En aquesta nova edició, s’hi han ofert més d’una vintena d’activitats, com xerrades, tallers, caminades i sessions d’exercici físic. L’organització d’aquesta 5a Escola de Salut ha anat a càrrec de l’Institut Català de la Salut (ICS) i l’àrea de Sanitat de l’Ajuntament de Súria, amb la participació de l’equip sanitari del CAP Goretti Badia i la col·laboració de l’Associació de Gent Gran, Centre Excursionista de Súria, Escola Municipal de Música, Pou4 SAS i Fundació La Caixa.
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