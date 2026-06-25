L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada condemna la baralla multitudinària: "Lamentem qualsevol tipus de violència que alteri la seguretat i la convivència"
El govern municipal anuncia que continuarà reforçant les mesures de seguretat
L'equip de govern de Sant Joan de Vilatorrada ha emès un comunicat sobre la baralla multitudinària que es va produir la matinada d'ahir. "Condemnem profundament els fets produïts durant la matinada d'ahir que van acabar amb una baralla en un dels actes de Festa Major", comença l'escrit, que també lamenta "qualsevol tipus de violència que alteri la seguretat i la convivència de la gent del nostre municipi i dels nostres joves".
Des del consistori també han celebrat que la batussa no acabés amb ferits greus ni amb "cap mal major" i han destacat que l'equip de govern està en contacte permanent amb els cossos policials i que continuarà treballant per reforçar la seguretat.
Amb tot, el comunicat aclareix que, segons la informació facilitada pels cossos de seguretat, "no es va produir cap ús ni cap exhibició d’armes durant la baralla".
Finalment, l'equip de govern assegura que és conscient de la preocupació que els fets han generat entre els veïns del municipi, però insisteix a "traslladar un missatge de serenor i confiança en la feina dels cossos de seguretat". "Continuarem treballant per preservar la seguretat, la convivència i el benestar dels veïns i veïnes", conclou el comunicat.
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