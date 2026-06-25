Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendi al MoianèsPetit LucaIgualada RigatNaïm SmailiSíndria o meló?Kase.O
instagramlinkedin

Sant Joan de Vilatorrada participa en la Trobada de Colles Sardanistes celebrada a El Vendrell

L'esdeveniment va aplegar unes setze agrupacions d'arreu de Catalunya

Sant Joan de Vilatorrada participa en la Trobada de Colles Sardanistes celebrada a El Vendrell

Sant Joan de Vilatorrada participa en la Trobada de Colles Sardanistes celebrada a El Vendrell / ARXIU PARTICULAR

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Regió7

Manresa

La XVII Trobada de Colles Sardanistes dels Equipaments Cívics i Comunitaris de Catalunya va tenir lloc el dissabte 13 de juny, a la Rambla d’El Vendrell, Ciutat de la Sardana 2026, amb un total de 16 colles, entre elles, la de Sant Joan de Vilatorrada. A les onze del matí, es va iniciar la tradicional diada. Després dels parlaments de les autoritats, va arribar el moment del lliurament de obsequis a tots els grups i a continuació, es van oferir més sardanes pel públic assistent. A les dues del migdia, es va servir el dinar als integrants de les colles. La festa va finalitzar amb un ball, a càrrec d’Alma&Duet.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els Bombers ajuden a baixar uns excursionistes que havien fet nit a una cova de Montserrat
  2. La Federació Catalana de Futbol reitera a la família del petit Luca, de Castellnou, que no pot jugar en una categoria inferior a la de la seva edat
  3. Síndria o meló? Quina fruita és més sana?
  4. Joan Jubany, germà d'Helena Jubany: 'No volia que cap dels meus pares morissin sense saber la veritat, i ha passat
  5. Què passa realment en la teva pell si utilitzes la Nivea de llauna blava? Els experts de l'OCU avaluen la seva capacitat hidratant
  6. Joan-Enric Vives: 'No m’agrada quan la gent diu que ara tots els seminaristes són d’ultradreta
  7. Rescaten amb helicòpter tres excursionistes que havien anat a pujar el Comabona
  8. La greu malaltia que passa desapercebuda i creix cada vegada més: «Em deien que no tenia res i vaig arribar a pensar que era càncer»

L’Escola de Salut de Súria tanca una edició molt reeixida amb una sessió d’aiguagim a les piscines

L’Escola de Salut de Súria tanca una edició molt reeixida amb una sessió d’aiguagim a les piscines

Sant Joan de Vilatorrada participa en la Trobada de Colles Sardanistes celebrada a El Vendrell

Sant Joan de Vilatorrada participa en la Trobada de Colles Sardanistes celebrada a El Vendrell

Moto Club Manresa celebra una trobada de motocicletes al Congost

Moto Club Manresa celebra una trobada de motocicletes al Congost

David Palmada: "Saber que, si falles, et mates, et fa sentir viu"

David Palmada: "Saber que, si falles, et mates, et fa sentir viu"

Manresa ha disparat fins a 8 graus la temperatura mitjana amb la calorada

Manresa ha disparat fins a 8 graus la temperatura mitjana amb la calorada

Els vehicles electrificats ja representen el 53,1% de la quota de mercat al Bages

Els vehicles electrificats ja representen el 53,1% de la quota de mercat al Bages

Així s'està restaurant una joia gòtica de la basílica de Manresa

Així s'està restaurant una joia gòtica de la basílica de Manresa

Cabres salvatges, serps de dos metres i ratpenats que cacen amb els peus: un llibre divulga la flora i la fauna de Montserrat i el seu entorn

Cabres salvatges, serps de dos metres i ratpenats que cacen amb els peus: un llibre divulga la flora i la fauna de Montserrat i el seu entorn
Tracking Pixel Contents