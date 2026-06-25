Sant Joan de Vilatorrada participa en la Trobada de Colles Sardanistes celebrada a El Vendrell
L'esdeveniment va aplegar unes setze agrupacions d'arreu de Catalunya
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Regió7
Manresa
La XVII Trobada de Colles Sardanistes dels Equipaments Cívics i Comunitaris de Catalunya va tenir lloc el dissabte 13 de juny, a la Rambla d’El Vendrell, Ciutat de la Sardana 2026, amb un total de 16 colles, entre elles, la de Sant Joan de Vilatorrada. A les onze del matí, es va iniciar la tradicional diada. Després dels parlaments de les autoritats, va arribar el moment del lliurament de obsequis a tots els grups i a continuació, es van oferir més sardanes pel públic assistent. A les dues del migdia, es va servir el dinar als integrants de les colles. La festa va finalitzar amb un ball, a càrrec d’Alma&Duet.
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