Súria celebra una nit de Sant Joan marcada per la tradició i la participació
Amb l’arribada de la flama del Canigó i l’encesa de la foguera es van succeir les actuacions davant de la casa consistorial
La tradició va marcar la celebració de la nit de Sant Joan a Súria amb l’encesa de la foguera, l’arribada de la flama del Canigó i actuacions d’entitats al davant de la Casa de la Vila. La flama va arribar a Súria acompanyada per més d’una seixantena d’esportistes locals, en un recorregut que va passar per altres municipis de la comarca.
Un grup d’esportistes suriencs van fer el recorregut des de Coll d’Ares, entre el Ripollès i el Vallespir, fins a Manresa, on es va afegir el gruix de participants. Abans d’arribar a Súria, la Flama va passar per Sant Joan de Vilatorrada i Callús.
Després de l’arribada de la Flama al davant de la Casa de la Vila, l’alcalde Albert Coberó va llegir el manifest d’enguany, original de l’activista osonenc Ramon Torra. Per la seva banda, la regidora d’Esports i Festes, Alba Martínez, va agrair la implicació de totes les entitats i persones que han fet possible l’arribada de la Flama i la celebració de la Nit de Sant Joan.
En el manifest d’aquest 2026 es recordava que la flama del Canigó és un símbol d’unió i compromís que «ha perdurat fins avui com una expressió viva de la nostra llengua, de la nostra cultura i de la nostra identitat». Segons el manifest, cal transmetre aquest llegat a les noves generacions «perquè en garanteixin el futur», afavorint també la participació de les persones nouvingudes «que formen part del nostre present col·lectiu».
Com és tradicional, després de la lectura del manifest van ballar els Capgrossos de la Nit de Sant Joan, que representen els quatre elements de la natura. Prèviament, la regidora i representant dels Geganters del Gorg de l’Olla, Elsa Fenoy, va parlar sobre l’origen i el simbolisme dels elements de la Nit de Sant Joan a Súria.
Les actuacions de la nit de Sant Joan van anar a càrrec de Trabucaires del Tro Gros, Geganters del Gorg de l’Olla, Colla Castellera Salats i Societat Coral La Llanterna, amb interpretacions musicals de la Cobla Súria. L’acte va acabar amb l’encesa de la tradicional foguera i una ballada de sardanes.
La celebració de la Nit de Sant Joan va aplegar nombroses persones al davant de la Casa de la Vila. Entre les persones assistents es trobaven diferents membres de la corporació municipal.
L’organització dels actes anava a càrrec de Trabucaires del Tro Gros i l’àrea de Festes de l’Ajuntament, amb la participació d’Escaldats Club Esportiu, Anxovaires, Geganters del Gorg de l’Olla, Colla Castellera Salats, Societat Coral La Llanterna, Cobla Súria i ADF Defensors del Bosc, amb el suport de la Diputació de Barcelona.
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