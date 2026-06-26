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El Centre Excursionista del Bages recorre un tram del Camí dels Bons Homes entre Gisclareny i Bagà

Al llarg de la jornada, van travessar diversos indrets de gran interès paisatgístic i patrimonial

El Centre Excursionista del Bages recorre un tram del Camí dels Bons Homes entre Gisclareny i Bagà

El Centre Excursionista del Bages recorre un tram del Camí dels Bons Homes entre Gisclareny i Bagà / CECB

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Regió7

Manresa

Continuant amb la ruta del Camí dels Bons Homes, els caminaires del Centre Excursionista Comarca de Bages van dur a terme una nova etapa del recorregut, en aquesta ocasió entre les poblacions de Gisclareny i Bagà. Al llarg de la jornada, van travessar diversos indrets de gran interès paisatgístic i patrimonial que formen part d’aquest tram de la ruta. Durant el trajecte, els excursionistes bagencs van passar per llocs naturals tan emblemàtics com el Salt de Murcarols, l’Adou del Bastareny, el Molí de Can cerdanyola, el llogarret de la Faia i Sant Joan d’Avellanet.

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