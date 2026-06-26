El DJ de la nit de la baralla de Sant Joan: "És una vergonya que posar-te a ballar amb la gent del teu poble acabi amb una situació tan greu"
DJ Arik diu que feia molt temps que al poble no es vivia una situació com la viscuda dimecres passat i lamenta que fets com aquell “arruïnen la nit a tothom”
Una nit festiva que havia de ser com qualsevol altre va acabar marcada per incidents violents a Sant Joan de Vilatorrada. Una baralla multitudinària que han generat preocupació entre els veïns i assistents. El santjoanenc DJ Arik va ser un dels testimonis dels fets. Els va viure en primera persona des de la taula de música des d'on amenitzava la festa i ha explicat el que va viure en un vídeo publicat a les seves xarxes socials. “Va ser una vergonya”, assegura.
Segons relata DJ Arik, feia molt de temps que no es vivia una situació similar a Sant Joan de Vilatorrada, i menys encara amb la intensitat que mostren les imatges de vídeos que s'han fet virals a les xarxes i que ell inclou en petits talls dins del seu com a exemple. Però el conflicte va ser superior, assegura: "Hi va haver més baralles i molt més fortes del que es pot observar al vídeo”.
Relata que tot va succeir mentre ell estava punxant música com cada any durant la festa major del seu municipi i explica que s'ha decidit a fer el vídeo per posar de manifest una problemàtica que "dificulta gaudir d’aquests espais de convivència: quan la gent intenta passar una bona estona, situacions com aquestes acaben fent-ho impossible, generant una situació de malestar entre tots els residents, trencant d'aquesta manera l'ambient".
En el seu missatge, també reclama civisme als assistents a les festes populars i demana que, qui hi vagi, ho faci amb la voluntat de divertir-se i evitar conflictes. I en cas que es produeixi algun aldarull o conflicte, proposa sortir de la pista per evitar que la situació agreugi, ja que, tal com ho menciona en el seu vídeo reivindicatori aquests incidents “arruïnen la nit a tot el poble”.
Finalment, DJ Arik destaca que el seu missatge no és un atac contra ningú, sinó una crida a la reflexió: "És una vergonya que una activitat tan inofensiva com ballar amb la gent del poble acabi derivant en una situació tan greu com la viscuda aquella nit".
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