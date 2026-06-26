L’Ajuntament de Súria rebutja la ubicació d’una planta de biogàs
L’equip de govern del PSC ha portat al ple una moció en la qual manifesta el desacord per la instal·lació que una empresa promou a Sant Mateu, però a tocar del seu terme
El govern de Súria (PSC) vol que es reconsideri la ubicació de la planta de biogàs que una empresa privada, la companyia basca Nortegas Renovables, vol construir en terme de Sant Mateu de Bages, però a tocar del terme municipal surienc. Així queda reflectit en la moció que el ple municipal ha aprovat aquest dijous, un text promogut i presentat per l’executiu socialista, i que ha acabat tenint també el suport de Junts.
La moció expressa «el desacord de l’Ajuntament de Súria» per la ubicació prevista de la planta, davant els «possibles impactes» d’aquesta instal·lació sobre els municipis de Súria i Callús. En la moció es demanen «alternatives d’emplaçament més adequades des del punt de vista territorial, de la convivència amb els municipis veïns i del principi de solidaritat territorial».
En el text es qüestiona la idoneïtat de la ubicació prevista per a aquest projecte «a escassa distància del polígon industrial La Pobla, de Súria, i del nucli d’Antius, al municipi de Callús, mentre que es manté allunyada dels principals nuclis habitats i dels espais amb major activitat econòmica i social del mateix municipi de Sant Mateu de Bages».
Segons la moció, aquest fet genera «una situació de desequilibri territorial evident» perquè les afectacions derivades de l’activitat de la planta de biogàs es concentrarien fora del municipi que està portant a terme la tramitació urbanística del projecte. També s’assenyala que aquesta ubicació «resulta especialment difícil d’entendre» perquè Sant Mateu de Bages «és el municipi més extens de la província de Barcelona», fet que permetria estudiar altres alternatives d’emplaçament i «evitar consolidar una ubicació que genera una preocupació creixent».
La moció insta la Generalitat a «valorar la conveniència territorial de la ubicació proposada» i promoure l’estudi d’alternatives d’emplaçament «més adequades». També s’hi defensa el posicionament de l’Ajuntament de Súria durant la tramitació del projecte, amb la presentació d’al·legacions que «han permès garantir que el trànsit associat a la planta no pugui circular per vies de titularitat municipal».
En la moció es fa una crida als grups municipals de l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages perquè «reconsiderin la seva posició respecte d’aquesta ubicació i actuïn per evitar la continuïtat de la tramitació» en l’emplaçament actual, tenint en compte «la sensibilitat manifestada pels municipis veïns afectats».
La moció també expressa la voluntat de l’Ajuntament de Súria de «continuar defensant els interessos del municipi i de la seva ciutadania davant qualsevol actuació que pugui generar afectacions territorials significatives sense un repartiment equilibrat de les càrregues i impactes entre els municipis afectats».
L’Ajuntament de Súria traslladarà la moció aprovada als Ajuntaments de Sant Mateu de Bages i Callús, als Grups Municipals de l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, a la Direcció Territorial de Territori de la Catalunya Central i als departaments de la Generalitat competents en matèria de territori i urbanisme.
Tractar residus ramaders
El projecte de la companyia basca, segons es va detallar quan es va presentar, suposa una inversió de 14 milions d’euros per produir 54 GWh anuals de biometà, l’equivalent al consum mitjà de més de 8.000 famílies. La planta es proveirà dels residus agrícoles, ramaders i agroalimentaris produïts en un radi d’uns 15 km entorn de la finca, on hi ha comptabilitzades 959 explotacions d’una quinzena de municipis. L’objectiu era que pogués estar operativa a finals d’aquest any.
La futura instal·lació contempla aprofitar energèticament la degradació de 200.000 tones de matèria orgànica (el 40% de les 500.000 que es generen a l’entorn) per generar biogàs, el qual serà processat per obtenir biometà, un cop retirat el diòxid de carboni (CO₂), en un procés de digestió, de descomposició dels microorganismes, un cicle que té una durada aproximada de 55 dies. Això permetrà obtenir biometà d’una puresa del 97%, que serà introduït a la xarxa de distribució, que discorre a 800 metres de l’emplaçament escollit per Nortegas.
El procés d’obtenció de biogàs consisteix en una digestió anaeròbica dels residus orgànics, que permet obtenir un metà concentrat. El procés, un cop extret el gas, genera l’anomenat digestat, una part del qual se separa en fraccions sòlides i líquides. La sòlida serveix com a adob agrícola, mentre que de la líquida es preveu obtenir aigua de reaprofitament per al reg, per a altres empreses interessades en aigua regenerades o per l’abocament a llera un cop depurada. La previsió és que aproximadament el 95% del material utilitzat per a la producció del gas (principalment, fems, purins i gallinasses) serà retornat a les explotacions agràries subministradores per ser utilitzat com a fertilitzant.
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