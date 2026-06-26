La Penya Ciclista Bonavista celebra el centenari de l’entitat amb un dinar al Mirador de Montserrat
L'esdeveniment va reunir més d'un centenar de persones i va comptar amb la presència d'autoritats
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Regió7
Manresa
La Penya Ciclista Bonavista va celebrar un dinar al restaurant del Mirador de Montserrat de Santpedor per commemorar el centenari de l’entitat. La trobada va reunir més d’un centenar de persones per celebrar l’efemèride i va comptar amb la presència d’autoritats com l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, així com del president de la Federació Catalana de Ciclisme, Carles Ferrer. A més dels guardons a 6 socis de 25 anys d’antiguitat, es van repartir 7 reconeixements a col·laboradors i un petit obsequi al participants habituals a les excursions dominicals.
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