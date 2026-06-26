El Pont de Vilomara canvia la gespa del camp de futbol, que tenia prop de 20 anys de desgast
L’Ajuntament destaca que la nova superfície serà d’última generació i que una part de l’antiga es reaprofitarà en altres espais del municipi
El Pont de Vilomara començarà la pròxima temporada amb un camp de futbol municipal renovat. Amb una inversió de 400.000 euros, l’Ajuntament ha posat en marxa les obres de remodelació de l’equipament esportiu, que tindrà com a element principal la substitució integral de la superfície de gespa artificial, que estava ja molt deteriorada. Els treballs, que porta a terme l'empresa especialitzada Royalverd Service, s’han quadrat amb entre l’activitat futbolística oficial.
D’acord amb la planificació tècnica aprovada, el termini d'execució del contracte és de sis setmanes (amb una previsió de programació de tasques de cinc setmanes de treball de camp), de manera que es preveu la seva finalització a mitjans de juliol, minimitzant l'afectació en els períodes clau de la temporada dels clubs locals.
Actualment, ja s’han fet tasques de desmuntatge de l'equipament esportiu, amb la retirada de la gespa antiga, la recollida del reblert existent (cautxú i sorra de sílice) i la preparació i l'adequació planimètrica de la base asfàltica, damunt de la qual s’acabarà fent l'estesa de les noves bobines de gespa.
Fonts municipals han destacat que el projecte que s’ha començat a executar destaca per la implantació de «criteris d'alta qualitat i sostenibilitat», que es tradueixen en la instal·lació d’un sistema «d'última generació» compost per una gespa artificial combinada de 40 mm d'alçada, col·locada sobre una base elàstica prefabricada d'escuma de polietilè de 23 mm. Una estructura certificada i homologada segons els requisits d'excel·lència de qualitat FIFA. A més, el consistori destaca que, amb l'objectiu de limitar l'impacte ambiental, tots els components nous «són 100% reciclables», i que una part de la gespa vella retirada tindrà una segona vida perquè serà reaprofitada i instal·lada a diferents indrets del municipi.
Segons el consistori, aquesta intervenció «resol una necessitat llargament demandada, ja que l'anterior paviment de gespa artificial va ser inaugurat el 6 de desembre de 2007. Després de gairebé dues dècades de servei, la superfície presentava unes condicions deficients i una degradació natural avançada».
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