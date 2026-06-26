Súria reclama a la Generalitat que reforci la seguretat a la carretera de Balsareny
La denúncia d’un particular ha obligat l’Ajuntament a treure unes bandes rugoses que havia posat per protegir un pas de vianants davant d’un centre escolar
L’Ajuntament de Súria s’ha trobat amb un cas singular en la implantació de mesures per reduir el perill en una de les vies més transitades del nucli urbà. La denúncia d’un veí el va obligar a retirar unes bandes rugoses que havia instal·lat temps enrere (les franges elevades que es posen per obligar els cotxes a reduir la velocitat), i ara el consistori ha requerit a la Generalitat que hi intervingui, com a titular de la via.
El fet afecta el tram urbà de la carretera BP-4313, la carretera que connecta amb Balsareny, però que dins del poble esdevé una travessera amb una important funció de mobilitat interna. A banda de ser una àrea amb una important presència residencial, hi ha equipaments rellevants com per exemple dues de les escoles (la pública Francesc Macià i la Fedac-Súria) i, molt a prop, l’ajuntament.
Temps enrere, el consistori va optar per instal·lar a l’alçada d’una de les escoles dues bandes rugoses. Concretament, en va posar a banda i banda d’un pas de vianants que hi ha en aquest punt per obligar els vehicles a reduir la velocitat, «arran de les incidències de trànsit que s’hi havien produït», segons subratllen fonts municipals. Però, segons ha detallat el consistori, la col·locació de les bandes va ser denunciada a la Generalitat per un particular que va al·legar que aquest tram viari no era de titularitat municipal.
Arran d’aquesta situació, l'Ajuntament de Súria ha demanat a la Generalitat que mogui fitxa i que reforci la seguretat viària al voltant del pas de vianants de la carretera de Balsareny com a institució titular d’aquesta via pública. El consistori subratlla que aquest tram registra «una alta circulació de vehicles» i que és un lloc de pas habitual d’adults i infants per la presència de centres escolars, amb molt moviment a les hores d’inici i acabament de les classes durant el curs.
El govern municipal (PSC) reitera que la carretera de Balsareny és al seu pas pel poble «un carrer d’alta densitat de trànsit com a via de pas cap a diferents barris i centres de treball suriencs». En aquesta zona es troben ubicades les escoles Francesc Macià i Fedac, fet que genera un important moviment d’adults i infants.
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