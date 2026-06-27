El Consell d’Infants de Súria clou el curs amb un acte al Saló de Sessions de l'Ajuntament
La regidora d’Educació, Esther Cabezos, i la tècnica del Consell, Xesca Galera, van acompanyar els nens durant la trobada
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Regió7
Manresa
El Consell Municipal dels Infants de Súria va tancar les activitats del curs amb un acte al saló de sessions de l’Ajuntament, amb la regidora d’Educació, Esther Cabezos, i la tècnica del Consell, Xesca Galera. Durant l’acte, van anunciar el veredicte del concurs de portades del programa de Festa Major.
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