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El Consell d’Infants de Súria clou el curs amb un acte al Saló de Sessions de l'Ajuntament

La regidora d’Educació, Esther Cabezos, i la tècnica del Consell, Xesca Galera, van acompanyar els nens durant la trobada

El Consell d’Infants de Súria clou el curs amb un acte al Saló de Sessions de l'Ajuntament

El Consell d’Infants de Súria clou el curs amb un acte al Saló de Sessions de l'Ajuntament / AJ. SÚRIA

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Regió7

Manresa

El Consell Municipal dels Infants de Súria va tancar les activitats del curs amb un acte al saló de sessions de l’Ajuntament, amb la regidora d’Educació, Esther Cabezos, i la tècnica del Consell, Xesca Galera. Durant l’acte, van anunciar el veredicte del concurs de portades del programa de Festa Major.

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El Consell d’Infants de Súria clou el curs amb un acte al Saló de Sessions de l'Ajuntament

El Consell d’Infants de Súria clou el curs amb un acte al Saló de Sessions de l'Ajuntament

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