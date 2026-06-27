Monistrol de Montserrat reobrirà durant l'estiu contenidors intel·ligents tancats
ERC aconsegueix l'aprovació d'una moció amb el suport del PSC i la CUP, l'abstenció del PP i el vot en contra de Junts
Regió7
El Ple de l'Ajuntament de Monistrol de Montserrat va aprovar la moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana per impulsar mesures urgents que permetin millorar el funcionament del nou sistema de recollida de residus. La proposta va prosperar amb els vots favorables d'ERC, el PSC i la CUP, l'abstenció del PP i el vot en contra de Junts.
Segons ERC, l'aprovació d'aquesta moció posa de manifest "una realitat que molts veïns i veïnes fa setmanes que denuncien: el sistema de contenidors tancats implantat recentment no està funcionant com cal". Les acumulacions de deixalles al voltant dels contenidors, les males olors, els problemes de salubritat i les dificultats que pateix una part important de la ciutadania "evidencien que el model necessita correccions immediates".
Sobretot orgànica i resta
La moció aprovada contempla, entre d'altres mesures, la reobertura temporal dels contenidors durant els mesos d'estiu, especialment els de la fracció orgànica i resta, amb l'objectiu d'evitar l'acumulació de residus i garantir la salubritat pública. També preveu una revisió integral de la distribució dels contenidors, una campanya informativa per fomentar el reciclatge i el bon ús del servei, exigir a l'empresa concessionària el compliment estricte de les seves obligacions i evitar que la brigada municipal assumeixi tasques que corresponen a l'empresa adjudicatària. Igualment, s'acorda presentar abans de finalitzar l'any una avaluació pública del funcionament del sistema.
Des d'Esquerra Republicana valoren "molt positivament que la majoria del Ple hagi donat suport a una proposta que respon directament a les preocupacions expressades per molts veïns i veïnes. Entenem que reciclar és imprescindible i que cal avançar cap a sistemes més eficients, però això només és possible si la implantació es fa amb planificació, informació i adaptació a la realitat del municipi".
Per a ERC, el vot contrari de Junts contrasta amb les queixes reiterades que arriben diàriament des dels carrers i amb les evidències que el model actual necessita millores urgents. "Negar aquesta realitat no contribueix a solucionar els problemes que està patint la ciutadania", afirmen en un comunicat.
Esquerra assegura que continuarà treballant perquè el servei de recollida de residus "sigui eficient, sostenible i compatible amb la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Monistrol de Montserrat".
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