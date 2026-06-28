Artés ultima l’ampliació de la Casa Museu, que preveu enllestir a final d’any
Les darreres fases de les obres amb què ja es treballa culminaran la transformació de l’equipament amb dos edificis i amb més espai per a usos culturals
L’Ajuntament d’Artés ha iniciat aquest mes de juny les dues darreres fases de les obres de reforma i ampliació de la Casa Museu, que s’estendrà cap a l’edifici annex que es va adquirir fa uns anys per poder ampliar els usos més enllà del seu vessant museístic. Es preveu que els treballs estiguin enllestits d’aquí a uns sis mesos.
L’equipament, que esdevindrà un punt de referència al territori per explicar el món de la vinya i el vi amb l’exposició, entre altres elements, d’unes antigues tines que es conserven al soterrani, va iniciar la seva transformació ja fa uns mesos, i ara es culminarà amb les fases que quedaven pendents. Un cop enllestida la connexió interna amb la construcció d’una escala i un ascensor per comunicar les quatre plantes que comparteixen l’edifici vell i el que es va adquirir just al costat, ara les feines se centraran en el condicionament dels diversos espais interiors. De fet, ja es va fer una primera intervenció a la planta baixa, amb l’adequació de la recepció i l’espai del bar, i es va arreglar la terrassa exterior de la segona planta, però quedaven pendents tota la resta d’espais que tindrà l’equipament.
Pel que fa al soterrani, on hi ha les tines (en un espai ja condicionat i només pendent d’una rampa), s’habilitarà un magatzem, un lavabo adaptat, i una aula d’activitats. A la planta baixa, on es condicionarà l’accés a l’equipament, es preveu fer un nucli de lavabos, l’adequació d’una sala de descans que serveixi d’alberg per a pelegrins i la substitució de les fusteries exteriors. Pel que fa a la primera planta, s’hi habilitarà sala de conferències i també se substituiran les fusteries exteriors. I, finalment, a la segona, s’acabarà d’adequar la terrassa exterior.
En conjunt, doncs, aquest equipament vol ser més que un museu, apunten fonts municipals, i en aquest sentit, s’ha dissenyat pensant en espais que puguin servir per a activitats polivalents, conferències, o activitats culturals diverses, a banda de la zona de pelegrins i del bar. També es contempla la millora de la urbanització de l’entorn dels accessos al museu, amb l’objectiu de facilitar la mobilitat i dignificar els espais exteriors vinculats al nou equipament cultural, amb terrasses i zones enjardinades. Igualment, es preveu la instal·lació del sistema de climatització als espais museístics.
En el seu conjunt, la reforma i ampliació de la Casa Museu d’Artés haurà costat 487.476 euros, dels quals pràcticament la totalitat s’han pogut finançar amb una subvenció de la Generalitat que puja a 484.006 euros.
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