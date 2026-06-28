L’Escola Municipal de Música de Súria acomiada el curs amb la celebració del Concert d’Estiu
Els grups participants en el Concert d’Estiu van ser l’Aula Infants, Cors, Orquestra Diabòlica, Els Inflats, Percorda, Combo Infantil i Coral Sòrissons
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Regió7
Súria
L’Escola Municipal de Música de Súria va tancar el curs 2025-26 amb la celebració del Concert d’Estiu, que va aplegar les seves formacions musicals en una actuació a l’aire lliure al carrer Magí Fàbrega, amb una alta presència de públic. Els grups participants en el Concert d’Estiu van ser l’Aula Infants, Cors, Orquestra Diabòlica, Els Inflats, Percorda, Combo Infantil i Coral Sòrissons. Es tracta d’un nou format en aquesta tradicional cloenda de les activitats lectives. La directora de l’Escola Municipal de Música, Sílvia Vinadé, va agrair el treball de l’alumnat i el suport de les famílies.
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