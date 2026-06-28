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Una ofrena floral a Montserrat recorda any rere any el pas dels samurais per Catalunya

L'associació Wa Rei Ryu commemora des del 2009 el pas de les ambaixades japoneses Tensho i Keichō per Montserrat, un dels primers vincles documentats entre Catalunya i el Japó

Martínez amb el vestuari tradicional japonès que duen els membres de l’agrupació a les ofrenes de Montserrat

Martínez amb el vestuari tradicional japonès que duen els membres de l’agrupació a les ofrenes de Montserrat / Xavi Moraleda

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Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Quan van conèixer la història dels primers japonesos que van trepitjar Catalunya, els membres de l'associació catalano-japonesa Wa Rei Ryu, amb seu a Barcelona, van decidir organitzar un esdeveniment per recordar aquest primer contacte entre ambdues cultures a casa nostre. I què millor que fer-lo a Montserrat, un indret que més enllà de la seva càrrega simbòlica, va fer de recer pels samurais que van passar per terres catalanes entre els segles XVI i XVII. D'aquesta manera va néixer l'ofrena floral que els integrants de l'agrupació fan al monestir des del 2009.

"Investigant sobre la vinculació entre la cultura japonesa i la catalana vam saber de les ambaixades Tensho i Keichō i vam creure que havíem de fer algun homenatge per donar a conèixer aquesta història", explica Adrià Martínez, integrant de l'agrupació. En aquest acte, que no se celebra en una data fixa, sinó que varia d'un any a un altre, acostumen a portar una toia floral amb els colors de les banderes catalana i japonesa, que ofereixen durant la missa del monestir.

Intervenció dels membres de la Wa Rei Ryu en una missa a Montserrat

Intervenció dels membres de la Wa Rei Ryu en una missa a Montserrat / Arxiu Particular

«Sempre vivim aquest dia d'una forma molt especial», apunta Martínez. «És cert que no ho vam descobrir nosaltres, però sí que vam ser dels primers que ho vam reivindicar i que ho vam posar una mica al mapa», afegeix. En una de les edicions, l'acte d'homenatge va comptar fins i tot amb la presència del cònsol general del Japó a Barcelona, un fet que els membres de l'entitat van rebre amb satisfacció. "Ho vam sentir com un reconeixement a la nostra tasca de divulgació de la cultura japonesa", diu.

Aquestes cites també les entenen com un homenatge a la figura del difunt Àngel Ferrer i Casals, un vigatà que es va traslladar al Japó la dècada dels 60 i que sempre es va mostrar disposat a ajudar l'agrupació. Allà, es va dedicar a estudiar l'idioma i va acabar sent professor en les millors universitats del país. Va formar la seva pròpia família i, fins i tot, va ser condecorat per la seva important tasca amb l'Orde del Sol Ixent, una de les més antigues i prestigioses del Japó. Ferrer va traspassar l’any passat.

El fundador de la Wa Rei Ryu amb el vigatà Àngel Ferrer

El fundador de la Wa Rei Ryu amb el professor vigatà Àngel Ferrer / Arxiu Particular

Quatre dècades promovent la cultura japonesa a Catalunya

Des de la seva fundació, ara fa 40 anys, l'associació cultural Wa Rei Ryu es dedica a l'estudi i la pràctica de l'esgrima japonesa com també de la cultura del país nipó en general. La desena de membres que la conformen avui dia solen reunir-se cada diumenge per practicar kenjutsu (una art marcial tradicional que es practica amb katana) i kendo (una altra disciplina que es practica amb un sabre de bambú).

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A banda, organitzen altres activitats, com ara tallers de cal·ligrafia japonesa o desfilades de màscares yokai (elements tradicionals que representen personatges del seu folklore), coincidint amb Tots Sants.

Una de les toies florals amb les banderes catalana i japonesa

Una de les toies florals amb les banderes catalana i japonesa / Arxiu Particular

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