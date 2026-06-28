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La policia intervé a les festes de Sant Joan per prevenir nous aldarulls

Els agents locals van detenir dues persones dintre de l'operatiu bastit amb Mossos per evitar incidents com la baralla tumultuària de la matinada de dimecres

Imatge de les intervencions policials

Imatge de les intervencions policials / Arxiu particular

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Jordi Morros

Jordi Morros

Manresa

L'operatiu format per la Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada i els Mossos d'Esquadra per evitar que les festes de Sant Joan siguin l'escenari d'una baralla multitudinària com la que va tenir lloc la matinada de dimecres va intervenir per detenir dues persones, aquesta matinada, que mostraven comportaments agressius.

L'alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Solernou, ha explicat a Regió7 que els fets estan molt lluny de la gravetat dels de la matinada de dimecres, quan un enfrontament tumultuari va obligar a interrompre un concert de la Festa Major i els incidents es van estendre durant hores a diversos indrets del municipi.

En aquesta ocasió, l'alcalde ha explicat que els agents van localitzar persones concretes que començaven a generar problemes i es va intervenir per neutralitzar-los.

Mala imatge

Les imatges dels vídeos que circulen per xarxes socials mostren en un cas a un grup de policies immobilitzant una persona enmig de crits de ciutadans que demanaven que l'aturessin i el fessin fora i, en l'altre, un agent que és increpat per un grup i acaba intervenint amb el suport d'altres policies.

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Una veïna de Sant Joan, lamentava la mala imatge que fets com aquests estaven donant a la població bagenca i a unes festes que sempre han estat molt participades. Demanava que es tingués en consideració que d'enfrontament durant les festes o a l'exterior d'instituts sempre n'hi ha hagut, però que la difusió que se'n feia per xarxes i fora de context contribuïa a considerar Sant Joan un lloc conflictiu quan fets d'aquests només passen puntualment, com en altres punts.

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