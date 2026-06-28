Santpedor es mostra consternat pel cas d'enverinament del bomber del municipi
Els veïns asseguren que la notícia els ha agafat per sorpresa i traslladen el seu escalf a la família i als amics
La mort per un enverinament del bomber santpedorenc Albert Santamaria, per la qual està investigada la seva parella, ha consternat els veïns del municipi de Santpedor, d'on era originari. Tot i que feia anys que ja no hi residia, el cas ha deixat molts veïns "en xoc", sorpresos per uns fets que, segons asseguren, mai no haurien imaginat i expressaven el seu suport i escalf a la família, molt coneguda i arrelada al poble.
Els veïns recorden Santamaria sobretot per la seva faceta com a músic, una afició que li venia de la seva família, així com per la seva passió per l'esport i la muntanya. "Sabíem que li agradava molt la muntanya i que es dedicava als rescats", han explicat algunes veïnes. També han destacat la seva vocació com a bomber i el compromís amb la seva professió. Molts han recordat l'enterrament, que es va celebrar al municipi, com un acte molt emotiu i multitudinari. Durant la cerimònia hi van participar companys del cos de Bombers i del Grup d'Actuacions Especials (GRAE), que li van retre un homenatge fent sonar les sirenes a l'exterior. Santamaria formava part del grup GRAE i era especialista en rescats de muntanya i en excarceracions en accidents. A més, havia estudiat Infermeria, una formació que li permetia exercir com a bomber sanitari.
Quatre mesos després del funeral, la investigació ha agafat per sorpresa bona part del municipi. Els veïns asseguren sentir-se "esgarrifats" davant les novetats del cas i remarquen que la investigació s'ha desenvolupat amb molta discreció. "Ningú no en sabia res", comentaven alguns d'ells, que confiaven que la investigació permeti arribar a saber la veritat.
Per la seva part, l'Ajuntament de Santpedor ha reiterat que es manté al costat de la família en aquests moments difícils.
Un enverinament amb medicaments
La principal hipòtesi policial és que la seva parella el va enverinar progressivament amb medicaments, aprofitant l'accés que tenia a fàrmacs, tenint en compte que treballa a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. L'home va presentar problemes de salut fins que va acabar ingressat al mateix l'hospital, on va morir el mes de febrer.
Quan la víctima va morir, però, no presentava signes evidents de violència i tot apuntava a una mort natural. Tanmateix, les sospites de la família, tenint en compte que es tractava d'una persona jove i aparentment sana, i el posterior examen forense va revelar que la mort havia estat provocada per una intoxicació.
A partir d'aquell moment, la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra es va fer càrrec del cas per reconstruir els fets i identificar-ne el presumpte autor. Després de quatre mesos de diligències policials, els indicis han acabat situant la parella de la víctima al centre de les sospites.
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