El barri de Viserta de Monistrol viurà unes festes centenàries amb novetats al voltant de les figures dels gegants
La celebració, que tindrà lloc del 10 al 12 de juliol, arrencarà amb un espectacle de titelles inèdit basat en un fet històric local
Regió7
Monistrol de Montserrat viurà enguany una arrencada especial i singular de les festes del barri de Viserta, que enguany tindran lloc del 10 al 12 de juliol. Ho farà amb un espectacle familiar de titelles, a càrrec de la companyia tarragonina l’Invisible Titelles, que ha creat una obra única i específica dedicada als gegants de Viserta. La trama està basada en fets històrics que van tenir lloc l’any 1875, durant la guerra dels Carlins, fets que ja han estat recollits en treballs com el que va realitzar Salvador Redó (excap de fotografia de Regió7), en el context del llibre ‘De la mà dels gegants de Viserta’, del 1984, i que s’han mantingut en la memòria a través dels contes i les llegendes.
Joan Pozo, veí de Viserta i membre de la colla de gegants, detalla que la trama que desenvolupa l’espectacle «l’explicaven a casa meva en forma de conte, rememorant l’assalt a Monistrol que van fer els francesos tornant de la batalla del Bruc. La llegenda diu que es van trobar que els veïns havien muntat els gegants i els havien plantat a la plaça de l’Era».
L’espectacle gira al voltant d’aquest fet i del seu desenllaç, que té els gegants com a protagonistes. I aquests també hi seran presents i, en acabat, faran una passada des de la plaça del Bo-Bo fins al barri de Viserta.
El dissabte també presenta novetats amb una ballada inèdita. Serà a la mitja part de l’audició de sardanes, quan es farà el ball dels gegants i els cabeçuts, que estrenarà la versió per a cobla del ball de Nans, arranjada pel músic Adrià Tort, integrant de la formació. El ball s’hauria d’haver estrenat l’any passat, però el mal temps va obligar a suspendre l’audició, que s’ha recuperat per al programa d’enguany.
Una altra de les novetats serà la participació del pubillatge de Monistrol de Montserrat a les festes de Viserta, encarregat de donar els premis del tradicional concurs de dibuix ràpid infantil. La jornada de dissabte es tancarà amb la sardinada, l’espectacle de Carla Show i el ball popular de nit que cada any aplega veïns de tot el poble a la plaça dels Gegants.
La jornada de diumenge manté la tradició i el cerimonial festiu que el veïnat ha conservat al llarg dels segles. Precisament, Joan Pozo en destaca que «és un programa que conserva fidelment els actes tradicionals des de fa més de 100 anys sense que això impedeixi que la festa hagi anat introduint elements de renovació per tal d’adaptar-la al pas del temps».
Hi ha actes rituals com la presència de les 3 parelles de Quatrers, durant la passada del matí, amb l’orquestra i els gegants així com l’ofrena dels pans beneïts, que es fa durant la missa, que s’han mantingut inalterables. «Hem aconseguit mantenir el format de les festes que es feien al segle XIX, i és per aquest motiu que les festes de Viserta estan inventariades al calendari de tradicionals de Catalunya», subratlla.
Tot aquest component històric compta amb un element fonamental, com són els gegants centenaris, amb 112 anys d’antiguitat i inventariats per la Generalitat, que únicament surten per les festes del barri de Viserta i per Corpus.
Per això la festa de Viserta dona un espai rellevant a la tradició gegantera, convidant cada any una colla que destaqui per tenir figures emblemàtiques. Enguany tindrà la participació dels gegants centenaris de Vilassar de Dalt. Juntament amb el Lleó de la vila de Gironella, seran els convidats d’honor de la trobada d’enguany.
Joan Pozo detalla que «els gegants de Vilassar de Dalt comparteixen ADN amb els de Viserta i Monistrol de Montserrat, ja que van ser creats al taller Ingenio, compartint uns trets característics d’escultura que segueixen els cànons estètics de l’època». Mentre que, pel que fa al lleó de Gironella, «també té un profund significat tradicional. Perquè la figura del lleó, directament vinculada a les processons del Corpus com el bou a Monistrol que representa Sant Lluc, en aquest cas representa Sant Marc».
Els moments més emotius de la trobada gegantera són l’entrega del ram de flors a la geganta jove de Monistrol, la Diana, i la mostra de balls dels gegants de la colla convidada i de l’amfitriona amb un ball conjunt com a final de festa.
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