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El Batibull omplirà Sant Fruitós de música, colors i activitats familiars

La Festa Major Infantil arrenca aquest dimarts amb un espectacle que convida a fer un viatge musical per diferents cultures

Espectacle infantil en el marc del Batibull de l'any passat

Espectacle infantil en el marc del Batibull de l'any passat / Arxiu/Ajuntament de Sant Fruitós

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Queralt Casals

Queralt Casals

Sant Fruitós de Bages

Sant Fruitós de Bages es prepara per viure una nova edició del Batibull, la Festa Major Infantil del municipi, que se celebrarà a partir de demà i fins dijous amb una programació pensada perquè infants i famílies gaudeixin de tres dies plens d’espectacles, tallers, música i activitats lúdiques.

El programa de la festa infantil tindrà com a escenari principal el Cobert de la Màquina de Batre, que acollirà bona part de les propostes de la festa, convertint-se en un punt de trobada per als més petits durant aquests primers dies de l’estiu.

La festa arrencarà demà a les 6 de la tarda amb el Batibull de Ballaruca d’Arreu del Món, un espectacle a càrrec de Rah-mon Roma, que convidarà el públic a fer un viatge musical per diferents cultures i tradicions. La jornada continuarà amb una de les activitats de la festa més esperades pels infants: l’inflable de la Màquina de Batre, que tornarà a instal·lar-se al Cobert de 2/4 de 8 a 1/4 de 9 des vespre.

L’endemà, dimecres, la música tornarà a ser protagonista amb el Batibull de Música amb en Tonetti, previst també a les 6 de la tarda. El popular animador infantil, que des de l’any 1982 recorre escenaris explicant contes, rondalles i cançons, oferirà un espectacle familiar amb l’objectiu d’arrencar somriures tant a petits com a grans. Igual que el dia anterior, l’inflable de la Màquina de Batre també estarà disponible perquè els més menuts en puguin tornar a gaudir.

La cloenda del Batibull d’aquest any arribarà dijous amb una proposta especialment festiva i de les més esperades. A les 6 de la tarda tindrà lloc el Batibull de Colors i Escuma, una celebració que combinarà una festa de colors, escuma, animació i música per a tota la família.

Posteriorment, a 2/4 de 8 del vespre, l’Espai Socioeducatiu Municipal Cal Clic organitzarà un taller de bombolles de sabó, una activitat que servirà també per donar visibilitat a la feina desenvolupada durant el curs escolar dins la secció infantil de la Biblioteca.

Paral·lelament, tant aquest dimarts com dimecres, de les 6 de la tarda a les 8 del vespre, els assistents podran descobrir de prop el món del vol sense motor. Al voltant del Cobert de la Màquina de Batre s’hi exposarà un planador perquè els visitants coneguin com funciona aquesta disciplina aeronàutica i puguin resoldre dubtes sobre una forma de vol que aprofita exclusivament els corrents d’aire.

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Amb una programació variada que combina espectacles musicals, activitats participatives, experiències educatives i espais de joc, el Batibull 2026 es consolida com una de les cites familiars més destacades de l’estiu a Sant Fruitós de Bages, reafirmant la voluntat del municipi d’oferir propostes de qualitat per al públic infantil i familiar dins el marc de la Festa Major d’Estiu que, per la seva banda, prendrà el relleu de la dedicada als més menuts a partir de dijous al vespre i fins dilluns. D’aquesta manera, el municipi encadena tota una setmana d’activitats perquè en puguin gaudir petits i grans.

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