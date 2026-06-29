Junts reclama en el pressupost del Govern un projecte de C-55 en autovia de Súria a Abrera
La formació ha presentat esmenes que reclamen la bonificació total de l’autopista per als ciutadans del Bages, Berguedà i Solsonès i una nova estació de Renfe al Congost amb vocació comarcal
Junts per Catalunya considera que l’objectiu que el departament de Territori ha posat en l’últim any damunt la taula per millorar el corredor viari del sud del Bages amb un desdoblament parcial de la C-55 (de Manresa fins a la connexió amb l’autopista) va «quinze anys tard» i que és molt menys ambiciós que el que ja s’havia projectat durant la primera dècada d’aquest segle. Des d’aquesta perspectiva, afirma que cal anar ja molt més enllà en ambició, i així ho ha reflectit en una de la vuitantena d’esmenes que la formació ha presentat, pensant específicament en la Catalunya Central, a la proposta de pressupostos de la Generalitat que el PSC preveu portar a aprovació amb el suport d’ERC i els Comuns.
Així, la més cridanera demana que el futur pressupost es doti de la partida econòmica corresponent per redactar un projecte que, sobre la base d’aquesta C-55, prevegi una autovia que vagi des de Súria fins a la connexió amb l’A2, a Abrera, «d'una forma integral». Ho ha concretat el cap de files de Junts a Manresa, Ramon Bacardit, que ha reclamat al Govern socialista que, en relació amb aquesta carretera, «es deixin de fer pedaços i s'afronti el projecte en tota la seva dimensió».
Bacardit ho ha detallat en una roda de premsa, aquest matí a la seu del partit al Bages i al costat del portaveu del grup al Parlament, Salvador Vergés. De fet, les inversions en matèria de comunicacions són l’eix central d’aquest bloc d’esmenes per al territori perquè, segons Vergés, «la Catalunya Central té identitat, té activitat econòmica i genera oportunitats, però el Govern hi posa el fre de mà amb infraestructures que no avancen», referint-se especialment a la xarxa viària i a la de transport públic.
Per aquest motiu, segons ha detallat Ramon Bacardit, una altra de les esmenes va adreçada a reforçar encara més aquest corredor viari sud, dotant de pressupost una bonificació total del peatge de l’autopista Terrassa-Manresa, «com a mínim per als residents del Bages, el Berguedà i el Solsonès», que en són els usuaris potencials més directes. Bacardit ho argumentava exposant que aquestes comarques «estem patint quatre dels cinc peatges que queden a Catalunya: al nord, el túnel del Cadí; al sud, per anar a Barcelona, el de Terrassa-Manresa, el de Rubí-les Fonts i el dels túnels de Vallvidrera».
També rellevant és la demanda que Junts ha palesat en les seves esmenes als pressupostos pel que fa a la mobilitat ferroviària. Es demana una partida econòmica per projectar una nova estació de Renfe intermodal a la zona del Congost Manresa. «No és una idea nova, ja s'ha previst històricament en diversos planejaments», ha recordat Ramon Bacardit, que detallava que «no es tracta de substituir l’estació de Renfe actual, que podríem dir que és l’estació de la ciutat, sinó de crear-ne una de nova, perllongant mínimament la línia, perquè aquesta tingui un caràcter comarcal. Amb un gran aparcament que permeti els veïns del Bages accedir amb comoditat al tren, que potser arribarà el dia que funcionarà bé, per anar cap a l’àrea metropolitana».
I encara ha destacat una quarta gran demanda pressupostària en matèria de mobilitat, en aquest cas per als serveis de busos interurbans: «demanem pressupost per fer una nova estació de busos, probablement en un altre indret diferent de l'actual, perquè cal més espai i connectivitat ràpida. Una nova estació també amb vocació comarcal. Perquè el que hi ha ara és deplorable, no passa de ser un simple baixador, i ara tot just se’n fa una rentada de cara amb una inversió de 400.000 euros que és del tot insuficient». Tot i que ho deixen obert, com a emplaçament llancen la proposta de la zona del Pont de Ferro, «just a l’entrada de la ciutat per la Pujada Roja».
Pressupost 'xupa-xup'
A banda de l’àmbit de la mobilitat, Ramon Bacardit ha apuntat com a esmenes més rellevants, pels equipaments als quals fa referència, el de la dotació pressupostària per a un nou pavelló del Congost, «ara que tots els elements apunten que l'única solució viable és fer-lo nou. La Generalitat ha de fer en aquest cas una aposta de país. La d’un equip que tenim des de fa anys a la màxima categoria». Finalment, també han requerit la previsió pressupostària (10 milions d’euros) per a la històrica reivindicació de la residència per a gent gran al Xup.
Per al conjunt de Catalunya, Junts ha presentat més de 1.300 esmenes, segons ha concretat Salvador Vergés, que amb Bacardit han coincidit a qualificar metafòricament el pressupost plantejat «pel Tripartit» de capgròs o xupa-xup, simbolitzant que el gros de la inversió està pensat en clau d’àrea metropolitana.
Vergés ha concretat que aquestes esmenes busquen, d’entrada, un triple objectiu. D’una banda, «rebaixar l’enorme càrrega fiscal a les classes mitjanes i treballadores», amb mesures com ara la supressió de l’impost de successions. De l’altra, «reconstruir el país des d’almenys sis àmbits» amb més dotació pressupostària i mesures concretes, com són l’educació, la salut, l’habitatge, la indústria, la seguretat i la llengua. I, en la línia inicial, «que siguin uns pressupostos pensats per a tot el país, més enllà de l’àrea metropolitana de Barcelona».
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