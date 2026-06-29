La Masia de Sallent organitza un sopar a quatre mans amb el xef Carles Ramon, qui havia estat cuiner al restaurant Besta
La proposta, que serà aquest dijous al vespre, és un menú degustació tancat que fusionarà la cuina del restaurant sallentí amb els sabors mariners del peix i el marisc
El restaurant La Masia de Sallent organitza aquest dijous, 2 de juliol, un sopar a quatre mans amb el reconegut xef Carles Ramon, qui havia estat cuiner a l'exitós restaurant barceloní Besta, un establiment centrat en ingredients del mar Atlàntic i Mediterrani. L'esdeveniment, que requereix inscripció prèvia abans d'aquest dimecres a les 12 del migdia, és una invitació a descobrir els sabors propis del mar que aportarà Ramon amb la cuina tradicional de La Masia.
Els usuaris podran gaudir d'un menú degustació tancat, en el qual es proposa una fusió de la cuina més tradicional i més terrenal amb els sabors marítims del cuiner convidat, tot un expert del peix i el marisc. Amb aquesta iniciativa, la idea és oferir una vetllada gastronòmica diferent per provar sabors nous i, al mateix temps, assaborir els de casa. Una oportunitat tant per als clients habituals de La Masia, com per als treballadors que també viuran el repte de crear un menú únic per al públic.
Els assistents estan convocats a tres quarts de nou del vespre al restaurant sallentí, liderat pels tres germans Parareda, amb l'objectiu que el sopar avanci en conjunt entre tots els comensals, ja que l'objectiu no només és tastar els plats, sinó poder escoltar de primera mà les explicacions dels cuiners que els elaboraran i poder descobrir les particularitats de cadascun dels productes.
Aquetsa no és la primera vegada que La Masia de Sallent organitza un esdeveniment similar, ja que en altres ocasions també ha ofert maridatges amb restaurants de renom com Cal Amador de la Josa del Cadí o, fins i tot, amb cellers del territori com ara l'Abadal, i establiments locals com Carns Pujol de Sallent. Un dels seus objectius és apostar pel territori i els productes de proximitat.
El preu pel menú és de 80 euros i les reserves es poden fer a través del telèfon de La Masia de Sallent (937 44 70 11).
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