Milloraran els lavabos de l’escola Monsenyor Gibert de Sant Fruitós
Les obres inclouen la reforma dels banys de la planta baixa i noves piques al porxo del pati
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages executarà aquest estiu una nova fase de les obres de reforma dels sanitaris de l’escola pública Monsenyor Gibert, aprofitant el període de vacances escolars per minimitzar l’afectació a l’activitat lectiva.
Els treballs corresponen a la fase 2 del projecte de reforma de les cambres higièniques del centre i inclouen la renovació completa dels banys de la planta baixa de l’edifici de primària. Aquesta actuació permetrà modernitzar unes instal·lacions que havien quedat obsoletes i adaptar-les millor a les necessitats de l’alumnat.
Aquesta reforma també inclou la instal·lació de noves piques exteriors sota el porxo de l’escola que permetran que els alumnes en puguin fer ús després de les activitats al pati.
Les obres formen part del projecte global de reforma dels sanitaris de l’escola Monsenyor Gibert, de la qual el desembre de 2023 ja es va executar una primera fase que va permetre reformar els banys de les aules d’educació infantil, els sanitaris de la planta primera de l’edifici de primària i una part dels banys del pati.
Aquesta actuació compta amb un pressupost 30.000 euros i està previst que els treballs es desenvolupin durant els mesos de juliol i agost perquè les instal·lacions puguin estar a punt de cara a l’inici del pròxim curs escolar.
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