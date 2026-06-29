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La piscina municipal de Súria organitza un bany nocturn amb una sessió musical a càrrec de DJ Gian

Es tracta d’una de les primeres activitats festives a l'equipament organitzada per la Societat Atlètica del municipi

La piscina municipal de Súria organitza un bany nocturn amb una sessió musical a càrrec de DJ Gian

La piscina municipal de Súria organitza un bany nocturn amb una sessió musical a càrrec de DJ Gian / AJ. SÚRIA

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Regió7

Manresa

Súria va acollir un bany nocturn a la piscina municipal, el passat dissabte 20 de juny, amb una sessió musical, a càrrec de DJ Gian. Es tracta d’una de les primeres activitats festives que es faran a la piscina municipal durant l’actual temporada d’estiu, organitzades per la Societat Atlètica de Súria amb el suport de l’Ajuntament. La sessió, batejada amb el nom Nit Musical i bany nocturn, va comptar amb la col·laboració de l’emissora municipal Ràdio Súria i amb una gran participació per part del públic.

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