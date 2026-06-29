Una prova pilot dota pagesos del Bages i el Moianès d'equips per extingir focs produïts per maquinària agrícola
Els aparells adquirits per la Diputació de Barcelona i la Federació d'ADF del Bages i el Moianès consten de dipòsits d'aigua amb una capacitat de 45 litres i sistemes de botons per avisar de forma instantània els serveis d'emergències
Aquests equips prometen suposar "un abans i un després" pel que fa a la resposta davant d'incendis agrícoles, ja que permetran als pagesos poder fer una primera actuació per apagar el foc des del minut 0
Un 30% dels incendis declarats a l'estiu s'encenen a causa de treballs agrícoles i en temps de sega aquesta xifra escala fins al 50%. Per millorar la resposta davant dels focs i protegir la pagesia, la Diputació de Barcelona i la Federació d'ADF Bages-Moianès han impulsat una prova pilot que dona cobertura a una quarantena de municipis de la Catalunya central. Els aparells adquirits són dipòsits d’aigua acoblables a les màquines segadores que els pagesos poden utilitzar per apagar focs i uns botons d'avís que alerten de forma instantània als serveis d'emergències en cas que es doni una incidència.
La iniciativa va sorgir de la Federació d'ADF del Bages i Moianès, després que l'any passat es declaressin nou incendis per l'activitat de màquines recol·lectores en aquestes comarques. Rumiant, van donar amb una possible solució: uns kits antiincendis que permetin als pagesos "fer una primera actuació per poder apagar el foc des del minut 0". Els equips han estat presentats el matí d'aquest dilluns en uns camps de Rajadell, al Bages.
Segons explica el seu president, Jordi Tort, "les ADF estem al territori, però sempre triguem uns minuts a arribar al lloc", uns minuts decisius que poden determinar l'abast acabarà tenint l'incendi. "Això podria suposar un abans i un després, creiem que els incendis causats per maquinària agrícola es reduirien en un 90%", apunta.
En el marc de la prova pilot, s'han adquirit tres d'aquests equips, que tenen la capacitat d'emmagatzemar 450 litres d'aigua. Acoblats a la mateixa segadora, si el pagès veu que s'ha encès un foc podrà baixar del tractor i refrescar l'àrea afectada amb la mànega que inclou dipòsit. De la mateixa manera, podrà avisar de forma ràpida i efectiva a les ADF, Agents Rurals i Bombers prement un botó que tenen a la cabina. De forma instantània, se'ls alertarà i se'ls enviarà la ubicació exacta on s'ha declarat el foc, així com la ruta més ràpida per arribar-hi.
Durant la campanya de sega d'aquest estiu es comprovarà l'efectivitat d'aquests sistemes i si els resultats són satisfactoris, la intenció és estendre'ls a la resta de la demarcació l'any que ve. La Diputació de Barcelona ha destinat 24.000 euros a aquesta primera fase del projecte. A la llarga, s'espera utilitzat aquests equips a tota Catalunya.
"No hem de culpar la pagesia dels incendis"
La maquinària agrícola provoca molts incendis durant la campanya de sega. Però per què? La raó principal, segons explica el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega, és perquè compta amb mecanismes per eliminar partícules en suspensió i així contaminar menys. La contrapartida, però, és que per fer-ho, alguns parts del tractor han d'arribar fins als 1.600 graus.
"Tenint en compte que la temporada de sega s'escau entre els mesos de juny i juliol i que els pagesos han de treballar preferiblement al migdia perquè és quan hi ha un nivell més baix d'humitat als camps, això suposa un gran risc d'incendi", detalla el diputat. Per això, Fàbrega lamenta que es culpi el sector agrícola d'aquests incidents, ja que creu que el veritable problema recau en la maquinària moderna que es compra de països del centre i nord d'Europa.
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