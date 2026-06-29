Sant Fruitós encén l’estiu amb una festa major plena de música, tradició i activitats familiars
La Festa de Colors i Escuma del Batibull, els concerts i la primera edició del Pubillatge Infantil són algunes de les activitats més destacades
Sant Fruitós de Bages ja ho té tot a punt per viure, des d’aquest dimarts i fins al 6 de juliol, una nova edició de la Festa Major d’Estiu. Durant una setmana, el municipi s’omplirà de música, cultura popular, tradició, esport, gastronomia i activitats familiars pensades per a tots els públics.
La programació arrencarà demà amb el Batibull, la Festa Major Infantil, que durant tres dies, de dimarts a dijous, convertirà el Cobert de la Màquina de Batre en l’epicentre de les activitats per als més petits. El programa inclou actuacions musicals, una banyada nocturna amb inflables i l’esperada Festa de Colors i Escuma, una gran celebració familiar amb música, animació i escuma per combatre la calor estiuenca.
Dijous es posarà el punt final al Batibull, que passarà el relleu a la Festa Major d’Estiu. Al vespre, la pista del Bosquet acollirà el tradicional 7 de Tapes i 7 de Vins, una vesprada gastronòmica amb música en directe, que donarà el tret de sortida als dies centrals de la festivitat.
Les activitats es reprendran divendres, a les 8 del vespre, quan tindrà lloc l’acte de proclamació de la Pubilla i l'Hereu de Sant Fruitós de Bages, que enguany incorpora com a novetat la primera edició del Pubillatge Infantil, amb l’elecció de la Pubilleta i l’Hereuet del municipi. La cultura popular també hi tindrà un paper destacat amb les actuacions dels Geganters i Grallers de Sant Fruitós de Bages i de l’Esbart Som Riu d’Or.
La jornada continuarà amb la Festa Andalusa, que comptarà amb les actuacions dels grups de l’Escola de Ball Lourdes Jiménez i el concert de Masamadre. A la nit arribarà un dels plats forts de la festa major: el concert de Miki Núñez. El cantant terrassenc, una de les figures més destacades de l’escena musical catalana actual, presentarà el seu nou espectacle al Cobert de la Màquina de Batre. La festa continuarà fins a la matinada amb l’actuació del grup de versions Band The Cool.
La jornada festiva de dissabte començarà amb activitats esportives incloses en el programa Sant Fruitós en Joc i amb la celebració del 13è Memorial Miquel Martínez de futbol veterà. A la tarda serà el torn del ball country i line dance i, tot seguit, d’una de les propostes més originals de la programació: el Freakibingo, una activitat que combina humor, música i participació del públic.
La nit de dissabte es presenta com un altre dels moments culminants de la festa major amb l’espectacle de Studio 54, un tribut a la música disco que farà reviure els grans èxits de les dècades dels setanta i vuitanta. Tot seguit, la DJ Mina Ritz, una de les artistes emergents amb més projecció internacional, prendrà el relleu amb una sessió plena de ritme, llum i efectes visuals.
Actes tradicionals, diumenge
Diumenge estarà marcat per les activitats més tradicionals, amb la missa a l’església de la Sagrera, la ballada de sardanes amb la Cobla Manresa i el vermut popular. A la tarda i al vespre, l’Orquestra Venus serà la protagonista amb el concert i el ball de Festa Major al Cobert de la Màquina de Batre.
La festa es clourà dilluns amb el tradicional sopar de carmanyola i l’espectacle d’humor d’en Peyu. L’humorista presentarà La Niña Bonita, un muntatge participatiu que combina teatre, improvisació i humor per fer gaudir espectadors de totes les edats.
Un any més, la festa major comptarà també amb el Tros Jove, que del 2 al 4 de juliol oferirà activitats, música, sopars i espais de trobada per als joves del municipi a l’aparcament del camp de futbol.
En definitiva, Sant Fruitós de Bages dona la benvinguda a l’estiu amb una setmana que convida els veïns i veïnes a viure intensament la festa al carrer.
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