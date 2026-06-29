Sant Fruitós inverteix 400.000 euros en climatitzar la pista del pavelló
L’actuació consistirà a instal·lar un sistema de climatització per tal de millorar el confort dels usuaris i l’eficiència energètica de l’equipament
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages executarà obres de millora de les instal·lacions tèrmiques a l’edifici del pavelló municipal, una actuació que suposarà una inversió de 405.000 euros, i que, segons ha detallat, permetrà renovar, modernització i millorar l’actual sistema de calefacció i a la vegada implantar un nou sistema de refrigeració per a la pista de l’actual equipament esportiu.
El projecte preveu la substitució de l’actual sistema de calefacció, format per sis aerotermos situats en alçada sobre la zona de les grades, per una nova instal·lació de climatització a través de conductes d’aire que ha de permetre reduir l’estratificació d’aire interior del recinte i millorar l’eficiència energètica del sistema.
En aquest sentit, entre les actuacions previstes es contempla la instal·lació d’una nova unitat de tractament d’aire que permetrà la ventilació i renovació de l’interior del recinte, així com disposar de calefacció i refrigeració a través de conductes d’aire climatitzat.
Addicionalment, es preveu la reforma del circuit hidràulic per continuar garantint la generació tèrmica per a calefacció a través de la xarxa de calor amb biomassa existent al recinte, així com la instal·lació d’una nova bomba de calor que permetrà oferir refrigeració i calefacció al recinte, segons necessitats, tant a l’estiu com a l’hivern.
Complementàriament, part de les necessitats elèctriques de l’actual pavelló d’esports es cobreixen a través de l’energia elèctrica generada per la instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum col·lectiu situada a les piscines municipals.
En definitiva, segons destaquen fonts municipals, aquesta actuació permetrà millorar l’eficiència energètica de l’equipament i millorar les condicions de confort per als usuaris. Les obres compten amb finançament de la Diputació de Barcelona a través del Programa Sectorial de Transició Ecològica 2030, dins la línia de suport Renovables 2030, destinada a impulsar inversions locals vinculades a la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic.
L’actuació té un termini màxim d’execució de quatre mesos i es preveu la seva finalització abans d’acabar l’any.
- L’emotiu comiat dels GRAE al bomber de Santpedor quan encara no se sabia que havia estat enverinat per la dona
- L'home enverinat a Manresa era el bomber santpedorenc Albert Santamaria, expert en rescats i excarceracions
- El bomber presumptament enverinat va morir a Sant Joan de Déu de Manresa
- A presó una infermera per enverinar amb medicaments la seva parella, que era bomber, a Manresa
- Santpedor es mostra consternat pel cas d'enverinament del bomber del municipi
- És normal despertar-se diverses vegades durant la nit o pot ser un senyal que alguna cosa no va bé?
- Els samurais que es van meravellar amb Montserrat fa més de 400 anys
- Mor als 54 anys l’actriu i presentadora argentina Ernestina Pais després que un tren envestís el seu cotxe