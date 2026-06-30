Busquen un home de 63 anys desaparegut des de dissabte a Callús
L'home, veí de Còrdova, va marxar caminant de la casa on estava allotjat sense mòbil i sense agafar el cotxe
Els Mossos d'Esquadra busquen un home que es dona per desaparegut des del cap de setmana. La persona que es busca, de 63 anys i veí de Còrdova, estava aquest cap de setmana a la masia de Mas Gras, a Callús, en una activitat de grup. La nit de divendres a dissabte, al voltant de la 1 de la matinada, va sortir caminant en direcció Viladelleva i no se n'ha tornat a saber res més.
Segon sembla, aquesta persona estava apuntada a una activitat de grup a aquesta masia, un espai en plena natura enfocat en el creixement personal, la consciència i els retirs espirituals. Va marxar la nit de divendres a dissabte, però no va ser fins al vespre de diumenge, al voltant de les 20.45 hores, que es va trucar al 112 alertant de la seva desaparició. En aquell moment es van activar grups de recerca tant de Mossos d'Esquadra com de Bombers de la Generalitat. Ambdós equips van activar les unitats canines, amb gossos de venteig, que no van trobar rastre de l'home. Al llarg de dilluns, 27 unitats dels Bombers i diverses de Mossos, inclòs l'helicòpter, van pentinar la zona, sobretot els 500 metres més propers a la masia, però no van trobar cap pista.
L'home va marxar de la casa sense telèfon mòbil i sense el cotxe, que segueix aparcat a Mas Gras. Els Bombers han deixat la recerca a l'espera de més pistes, i els Mossos segueixen, ara en mas de la unitat d'investigació.
L'home, que vestia pantalons curts esportius en el moment de la desaparició, fa 1,57 metres d'alçada, és de constitució prima i cabell gris.
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