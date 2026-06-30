El Consell del Bages promou a Fonollosa el primer projecte d’energia compartida
La iniciativa possibilita que els veïns puguin aprofitar el que es produeix en instal·lacions fotovoltaiques municipals per reduir la factura de la llum
El Bages farà un nou pas en la transició energètica amb la posada en marxa, a Fonollosa, del primer projecte d’autoconsum municipal compartit amb la ciutadania de la comarca. La iniciativa, impulsada pel Consell Comarcal a través de l’Agència de l’Energia del Bages i amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona, permetrà que veïns i veïnes puguin consumir energia renovable generada en equipaments municipals i reduir la factura de la llum sense necessitat d’instal·lar plaques fotovoltaiques als seus habitatges.
Fonollosa és el primer municipi del Bages que posa en marxa aquest model, però, segons ha avançat el Consell Comarcal, aquest ens ja treballa amb diversos ajuntaments de la comarca per promoure iniciatives similars.
El projecte de Fonollosa aprofita l’energia generada per les instal·lacions fotovoltaiques municipals perquè les persones participants puguin consumir electricitat renovable i de proximitat a canvi d’una quota anual. L’Ajuntament és qui gestiona íntegrament el sistema, de manera que els usuaris no han d’assumir ni la instal·lació ni el manteniment de plaques solars. Així, la iniciativa facilita l’accés a les energies renovables a un major nombre de famílies i contribueix a reduir les emissions de CO₂.
Segons la modalitat escollida i el consum de cada habitatge o local, els participants rebran l’energia equivalent a una instal·lació d’entre 1 i 2 kWp, aproximadament entre 2 i 4 plaques fotovoltaiques, provinent del sistema municipal. Això, calculen, permetrà un estalvi net estimat d’entre 90 i gairebé 300 euros anuals en la factura de la llum.
El projecte també incorpora una bonificació del 50% de la quota anual per a persones o unitats familiars en situació de vulnerabilitat energètica, joves emancipats de fins a 35 anys i entitats sense ànim de lucre que compleixin els requisits establerts a les bases reguladores.
El president del Consell Comarcal del Bages i alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, ha donat el tret de sortida al projecte amb una sessió informativa adreçada a la ciutadania, en què s’han explicat el funcionament de la comunitat energètica, els requisits per adherir-s’hi i els beneficis ambientals, socials i econòmics que comporta.
Hernàndez ha destacat que «la transició energètica ha de ser una oportunitat a l’abast de tothom» i ha subratllat que «Fonollosa fa el primer pas i demostra que des dels municipis també podem liderar un model energètic més sostenible, més proper i amb un impacte directe en l’economia de les famílies».
Amb aquesta actuació, el Consell Comarcal del Bages vol reforçar el seu paper d’acompanyament als municipis en l’impuls de polítiques de transició energètica, eficiència i sostenibilitat, amb l’objectiu d’estendre progressivament les comunitats energètiques i els models d’autoconsum compartit arreu de la comarca.
L’Agència Comarcal de l’Energia del Bages acompanya municipis en la definició de fulls de ruta, la realització de jornades informatives i divulgatives i el desenvolupament de comunitats energètiques. Actualment, Castellgalí i Súria es troben en fase d’implantació, i també s’ha treballat o s’està treballant amb Aguilar de Segarra, Avinyó, Gaià, Sant Fruitós de Bages, Sant Mateu de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Navarcles, Navàs, Cardona, Sant Vicenç de Castellet, Rajadell, Artés, Castellnou de Bages i Sant Feliu Sasserra.
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