La Fiscalia de Medi Ambient arxiva la denúncia del propietari de la finca del Mas Brunet contra l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar
Aquest veí fa temps que manté un litigi contra el consistori per la propietat d'un camí rural
L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha manifestat la seva "total satisfacció" davant la resolució de la Fiscalia de Medi Ambient de Barcelona, que ha decretat l’arxivament de la denúncia presentada el passat 17 de febrer de 2026 pel propietari de la finca del Mas del Brunet contra el consistori i el regidor d’Urbanisme. En la seva denúncia, el propietari acusava el regidor d'Urbanisme d'haver ordenat l'execució d'unes obres en un camí que afirmava que era de la seva propietat, assegurant a més que s'havia comptat amb la cooperació de la Guàrdia Municipal i dels Mossos d’Esquadra.
A requeriment de la Fiscalia, l’Ajuntament va lliurar el passat 26 de maig de 2026 tota la documentació sol·licitada. L’anàlisi d'aquesta informació ha fet que el ministeri públic tanqués el cas "de forma immediata en constatar que no és cert que el regidor ordenés cap obra i que no consta provat res del que s'havia denunciat", segons diu l'Ajuntament en un comunicat. La resolució de la Fiscalia "desmenteix per complet el relat del denunciant i ratifica la netedat de l'actuació de l'ajuntament, del regidor i dels cossos de seguretat, afirmant el Ministeri Públic que, en aquest context, no existeix cap mena de delicte, ni de prevaricació administrativa o urbanística, ni de coaccions ni de danys".
En la seva resolució, la mateixa Fiscalia "posa de manifest una realitat paral·lela: el propietari denunciant és objecte de diversos expedients de disciplina urbanística oberts precisament per l’Ajuntament, arran d'actuacions executades a la seva finca sense les corresponents llicències urbanístiques".
Davant la gravetat de les acusacions abocades, segueix el comunicat, "que pretenien posar en dubte l'honestedat dels representants públics i dels cossos de seguretat, el Govern Municipal vol ser contundent. L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar no tolerarà actuacions com la que ens ocupa, quina única finalitat és coartar l’exercici de les potestats administratives, com a eina de pressió o difamació per part de qui incompleix les normatives urbanístiques. Per aquest motiu, els serveis jurídics del consistori ja estan avaluant el contingut de la resolució de la Fiscalia, i el consistori es reserva explícitament el dret a interposar reclamacions judicials per danys i perjudicis contra el denunciant, en defensa de l’honorabilitat de la institució, del regidor d’Urbanisme i dels funcionaris i agents implicats".
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