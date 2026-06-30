Primeres detencions en el dispositiu per les accions de sabotatge contra ICL amb motiu de la proposta de Revoltes de la Terra
Les detencions s'han fet en un operatiu conjunt de Mossos i Guàrdia Civil, tot i que de moment no se'n confirma la quantitat
Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han fet aquest dimarts les primeres detencions pels sabotatges que va patir ICL i algunes poblacions del Bages en el marc de les protestes de Revoltes de la Terra. Ambdós cossos han desplegat avui un dispositiu contra alguns dels activistes acusats d'haver participat en alguna d'aquestes accions el passat mes d'abril.
Fonts oficials han confirmat que s'ha desplegat aquest dispositiu a diferents punts de Catalunya, principalment Barcelona, però segons ha publicat Directa.cat, s'haurien fet tres detencions, i podria haver-n'hi més. Segons aquestes informacions, els detinguts haurien estat traslladats a la comissaria de Manresa dels Mossos d'Esquadra. Per aquest motiu, des de les xarxes de Revoltes de la Terra s'ha convocat a una protesta davant la comissaria dels Mossos per aquesta mateixa tarda.
Les protestes de Revoltes de la Terra es van fer al Bages entre el 17 i el 19 d'abril passat, i anaven dirigides contra la multinacional ICL. Al llarg de la protesta hi va haver accions pacífiques i populars, però també actes de sabotatge, que van tenir com a diana les vies del tren de la potassa de Súria, que van quedar força malmeses. De fet, es van quantificar en 14 mil euros els danys causats. Però també van rebre els municipis de la zona, com Callús, que va haver de reobrir el camí cap al cementiri, o diverses poblacions que es van quedar sense servei de fibra òptica.
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