Sant Fruitós farà millores en quatre parcs infantils
L'Ajuntament hi invertirà prop de 40.000 euros i són actuacions que deriven de propostes dels pressupostos participatius
L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha anunciat que durà a terme pròximament una inversió de prop de 40.000 euros per fer efectiva la millora de quatre parcs infantils del municipi amb l'objectiu de renovar i adequar aquests espais de joc «perquè siguin més segurs, atractius i funcionals per als infants i les seves famílies», segons han detallat fonts del consistori. Aquestes actuacions donen resposta a les propostes guanyadores dels pressupostos participatius 2025, tant del nucli com del barri de Torroella de Baix.
Les actuacions es duran a terme als dos parcs del barri de la Natura, el del Castell, al parc del Bosquet i al del barri de Torroella de Baix, on es renovaran diversos elements de joc i paviments per millorar-ne la qualitat i la seguretat.
En concret, segons ha detallat el consistori, al parc del Bosquet se substituirà un aparell multijoc malmès per una nova estructura de característiques similars.
Al parc interior del barri de La Natura es renovarà el gronxador tipus balancí existent per un de nou.
Al que hi ha situat davant de la llar d'infants i al costat de les pistes de petanca s'instal·larà un nou joc de tipus llit elàstic.
Al parc del Castell s'hi incorporarà una nova estructura de joc d'escalada de grans dimensions, amb capacitat perquè hi puguin jugar simultàniament fins a dotze infants.
Finalment, al parc del barri de Torroella de Baix se substituirà l'actual estructura multijoc per una de nova de característiques similars. A més, es retirarà el paviment de cautxú existent i se'n col·locarà un de nou.
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