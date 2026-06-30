Sant Vicenç proposa deu dies d’actes d’una festa major amb concert de Miki Núñez i molta cultura popular
Del 10 al 13 de juliol hi haurà molta música, activitats de cultura popular i un programa que arrencarà del 6 al 9 de juliol amb la Festa Major Infantil
Els concerts de Miki Núñez, el divendres 10 de juliol a la plaça de l’Onze de Setembre a mitjanit, i el del grup Electrobacasis, el diumenge 12 de juliol al mateix espai, seran dos dels plats forts de la festa major de Sant Vicenç de Castellet, que tindrà les jornades centrals del 10 al 13 de juliol, però que viurà ja una pre-festa aquest cap de setmana i que proposa activitats en deu jornades diferents. Una festa en la qual, a banda de les dues propostes musicals esmentades, tindrà sobretot el protagonisme de les entitats locals, promotores d’esdeveniments amb una llarga trajectòria, com per exemple el correfoc, amb més de quatre dècades de recorregut.
Divendres 10 de juliol
La primera jornada oficial de la festa major santvicentina inclourà la cercavila i la proclamació del pubillatge, el pregó a càrrec d’ASVICAF (entitat dedicada al maquetisme del món ferroviari), amb motiu del seu 25è aniversari, i del director general de Rodalies de Catalunya, el santvicentí Òscar Playà. A la nit arribarà el tradicional Correfoc pels carrers del nucli anti, des de la plaça Clavé fins a la de l’Onze de Setembre, la traca final del qual donarà pas al concert de Miki Núñez, que es completarà amb l’actuació de Coco i de DJ Creuss.
Dissabte 11
El dissabte de Festa Major programarà les activitats del lliurament de la Medalla de Sant Vicenç de Castellet 2026, una jornada de portes obertes de l’ASVICAF, sessió de ball a l’esplai d’avis, l’actuació del Coro Rociero Virgen del Rocio i el concert de Festa Major amb l’Orquestra Selvatana. A la nit serà el torn d’un altre clàssic d’aquestes festes (tot i que l’any passat es va haver de posposar al setembre per un temporal), la representació de ‘La llegenda de Castellet’, espectacle que combina teatre, pirotècnia i imatgeria local. La jornada l’arrodonirà la proposta musical amb el ball de l’Orquestra Selvatana i els concerts dels 80 Principals i els DJ Alegre i Neus González.
Diumenge 12
A la tarda es manté el que ja ha esdevingut un clàssic, la recreació humorística de l’Encierro Pamplonica, seguit de la botifarrada i ouferrada popular a la plaça de l’Onze de Setembre. Serà en acabat que hi haurà l’actuació d’Electrobacasis, un espectacle de fusió dels grans èxits pop, rock i música electrònica dels darrers 50 anys amb orquestra de corda, i l’actuació del DJ Adrià Ortega. Al matí es programarà el concurs de pesca, el torneig d’escacs SUB-16 i la missa solemne. D’aquesta matinal destaca la 24a Trobada de Puntaires, activitat que es recupera després d’uns anys d’absència. A la tarda hi haurà el XIX Festival de Dansa i les sardanes amb la Cobla Lluïsos de Taradell.
Dilluns 13, darrer dia
El darrer dia de Festa Major serà el dilluns 13 de juliol amb jocs d’aigua durant tot el matí a la plaça de l’Onze de Setembre, l’espectacle familiar The Incredible Box de la Cia. La Tal i la Nit d’Havaneres a càrrec del grup Faroners de Calella.
Les nits de divendres i dissabte l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet habilitarà un Punt Lila a la cantonada de la plaça Onze de Setembre amb el carrer Gran. A més, l’escenari de la festa es cobrirà i quedarà protegit en cas de pluja, després de l’experiència de l’any passat.
Festa Major Infantil i prèvia aquest cap de setmana
Abans de la festa grossa també s’han programat actes aquest mateix cap de setmana amb el correfoc infantil i juvenil, divendres a la nit, i la XXXII Trobada de Gegants, la XI Marató de Country, l’actuació de l’escola de dansa de l’Esbart i el recorregut de la formació de percussió PIKBÉ pels carrers de Sant Vicenç, dissabte. Una jornada que es tancarà amb el sopar previ de Festa Major, que incorporarà animació de salsa i batxata, xaranga i el DJ Nando_ds.
El dilluns 6 de juliol arrencarà la Festa Major Infantil amb el pregó a càrrec de la Colla de Geganters de Sant Vicenç de Castellet i el concert del grup d’animació infantil Ai Carai!
Dimarts hi haurà tallers d’estiu i jocs tradicionals, dimecres la festa de l’escuma i dijous l’espectacle familiar Camelva, de la Cia. Campi Qui Pugui.
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