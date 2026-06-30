Sergi Puig, agricultor de Rajadell: "Molts pensen que provoquem incendis per descuits o per tenir la màquina deixada, però no està a la nostra mà"
El pagès lamenta que es culpabilitzi el sector primari d'originar focs quan el vertader problema és com està dissenyada la maquinària agrícola que utilitzen, que pot arribar a assolir fins a 1.600 graus
"Molts ens culpen als pagesos de provocar incendis agrícoles, quan en realitat no és a les nostres mans". Així de contundent es mostra Sergi Puig, responsable de l'explotació Mas Miralles de Rajadell, en ser preguntat per l'estigmatització que cau sobre els treballadors del sector quan s'encenen focs durant la sega. "No es produeixen per descuits o perquè tinguem la màquina deixada, és perquè treballem en camps secs i amb segadores que poden arribar fins als 1.600 graus. Inevitablement, els camps són com un polvorí", assenyala.
La majoria d'incendis provocats per maquinària agrícola, segons apunta Puig, s'encenen per com està dissenyada la pròpia maquinària. Els seus mecanismes per reduir partícules en suspensió, i així contaminar menys, fan que el tub d'escapament assoleixi unes temperatures extremadament altres i això suposa un gran perill d'incendi els mesos de més calor. "Nosaltres ja procurem portar unes màquines tan modernes, netes i ben cuidades com podem, però si els fabricants s'han equivocat a l'hora de dissenyar-les, no hi podem fer res", justifica.
Conscient d'aquesta realitat, valora especialment la prova pilot impulsada per la Diputació de Barcelona i la Federació d'ADF del Bages i Moianès que posa a disposició de pagesos kits antiincendis amb dipòsits d'aigua i mànegues per poder apagar-los des del minut zero. "Si s'acaba posant en marxa, farà que tot sigui una mica més fàcil per a nosaltres", assegura. Segons comparteix Puig, quan provoquen un incendi, "amb els nervis que passes, has d'estar pensant en qui trucar i agafar l'extintor per intentar apagar els camps o la màquina". Amb el sistema de la prova pilot, en canvi, "es podrà fer el crit d'alerta amb el simple fet de prémer un botó".
Això sí, és conscient que es tracta d'uns equips que han de complementar la feina d'ADF, Bombers i Agents Rurals. "Quan una espurna cau sobre la palla, és com un polvorí, per això és important actuar ràpidament i fer el que puguem fins que ens arribin els reforços", apunta. Així, els mateixos pagesos poden apagar els focs que provoca la seva maquinària o, almenys, intentar que no es propaguin a tanta velocitat.
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