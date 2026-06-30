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L'entorn d'amistats i coneguts de la infermera detinguda per la mort d'Albert Santamaria reacciona amb cuautela i spropre

Qualifiquen la parella del difunt com una persona esportista i en recorden l'alt rendiment acadèmic que va tenir

El santpedorenc Albert Santamaria

El santpedorenc Albert Santamaria / ARXIU PARTICULAR

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Eduard Font Badia

Manresa

Amistats properes i coneguts de la noia detinguda com a principal sospitosa de la mort del bomber de Santpedor reaccionen amb una barreja de sorpresa i incredulitat davant dels fets. Coincideixen a descriure-la com una persona amb una imatge molt positiva, activa, esportista i amb un rendiment acadèmic destacat. Aquesta descripció topa amb la els fets i l'acusació molt greu que pesa sobre aquesta persona acusada d'enverinament amb fàrmacs. Comparteixen la sensació d'estar parlant d'una situació inversemblant i una necessitat de poder entendre què ha passat i per què.

També es percep tristesa i certa incomoditat, perquè tothom insisteix que “no ho haurien imaginat mai”, mentre que intenten mantenir cautela i no treure conclusions sense informació judicial o policial. Aquesta combinació de xoc emocional i prudència fa que les reaccions siguin desiguals, però marcades per la incredulitat general. Segons algunes fonts, aquesta va ser la sensació també quan es va conèixer que l'acusada va fer un sopar, no una festa com a tal, per presentar la seva nova parella al seu cercle més íntim. Un fet que es va produir poques setmanes després de la mort del seu home.

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La dona detinguda, que respon a les inicials de C.G.A. de 41 anys i filla de Sant Vicenç de Castellet, es troba en presó preventiva des de dissabte, acusada de la mort del seu home, Albert Santamaria Llavall, un bomber de Santpedor i membre d'una família molt coneguda a la població. Ambdós compartien habitatge en un nucli de cases aïllades a Sant Salvador de Guardiola, on mantenien un perfil social molt baix i poc participatiu, fins al punt que la mort de l'home, de 46 anys, pràcticament no va circular pels grups del poble. A hores d'ara, però, la fotografia i el nom d'ella, sobretot ha circulat en grups de whatsapp. També per alguns grups de l'Hospital de Sant Joan de Déu, on treballava, malgrat que cap font oficial no ha volgut confirmar la identitat de la detinguda.

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