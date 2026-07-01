Aigües de Manresa assumeix la gestió del servei de Talamanca
Regió7
Aigües de Manresa assumeix des d'aquest 1 de juliol la gestió del servei d’aigua de Talamanca. Ho fa en virtut de l’acord establert entre l’Ajuntament i l’empresa pública, de la qual el consistori és accionista. Aquest canvi suposa que el servei passa a ser de titularitat municipal. Fonts de l'empresa destaquen que aquest pas permet "reforçar el model de gestió pública i el compromís amb un servei de qualitat, eficient i sostenible". La governança del servei continuarà en mans de l’Ajuntament de Talamanca, mentre que Aigües de Manresa aportarà la seva experiència tècnica i capacitat de gestió com a mitjà propi municipal.
En un comunicat, l’Ajuntament de Talamanca i Aigües de Manresa agraeixen la confiança de la ciutadania i la seva col·laboració durant el procés de transició, "que permet consolidar un servei proper, transparent i compromès amb el territori".
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