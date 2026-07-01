La C-55 suma un nou espai d’avançament amb l’obertura del tram de Castellbell
Tot i que l’obra encara no està acabada, aquests dies ja s’ha posat en servei el tercer carril en sentit sud entre el pont sobre la riera de Marganell i el túnel de Bogunyà
El tram sud de la C-55 ha sumat gairebé un quilòmetre més de carril d’avançament. Un guany que es podria considerar anecdòtic, però que té el seu valor en una carretera tan saturada com aquesta, i en un punt que està per sobre dels 30.000 vehicles de mitjana diària. Després de 26 mesos d’obres (que encara no s’han acabat del tot), s’ha posat en servei l’eixamplament de la carretera en el tram de Castellbell i el Vilar, entre el pont sobre la riera de Marganell i el túnel de Bogunyà (entre els punts quilomètrics 16,900 i 17,800).
Una ampliació que aporta dos aspectes principals. La més rellevant, la creació d’aquest tercer carril que permet des d’ara els avançaments en sentit sud. L’altre és el fet que aquest traçat s’afegeix als trams d’aquesta carretera amb mitjana de formigó de separació entre els dos sentits de circulació.
És un nou tram en el format en auge anomenat 2+1 (carrils d’avançament alternats a una banda i l’altra i barrera central per evitar xocs frontals), del qual aquesta C-55 n’ha estat la carretera pilot, i que ara la Generalitat preveu expandir al llarg de la xarxa viària (també cap al nord d’aquesta mateixa via).
Aquest tercer carril cap al sud s’intercala ara entre el que hi ha a la recta de Sant Vicenç a Castellbell (la de l’accés a l’autopista) i el de després del viaducte de la Puda. Trenca, per tant, el que fins ara eren 12 quilòmetres sense possibilitat d’avançament en aquesta direcció.
De fet, aquesta obra que ara s’està acabant de materialitzar es va començar a projectar a final del 2020 per compensar una pèrdua que es va produir quatre quilòmetres més avall, quan es va executar (entre el 2018 i el 2020) el projecte de millora del traçat que hi ha entre el nucli urbà de Monistrol i l’antiga Colònia Gomis (pocs abans de l’aeri).
El fet és que, en aquest tram, el projecte que el 2017 es va aprovar i adjudicar preveia, a banda d’una millora integral, una ampliació de la calçada per guanyar l'espai necessari per fer-hi un carril d'avançament en sentit sud, d'un quilòmetre de longitud, a més d'instal·lar-hi també una mitjana de separació entre tots dos sentits. Després d'estar l'obra aturada durant prop d'un any (un cop ja s'havia fet una part de l'eixamplament), finalment es va enllestir a final del 2020, però la sorpresa va ser veure que el que havia de ser un segon carril cap a Barcelona havia quedat igualment en un de sol. A banda de l’ampliació global només hi va aparèixer de nou la mitjana de formigó.
Posteriorment, la direcció d'Infraestructures de Mobilitat va admetre que a l’hora d’executar el projecte l'empresa adjudicatària va topar amb un subsol molt inestable, que va obligar a descartar el voladís que s’havia previst per guanyar amplada en una zona de congost. Per aquest motiu, després es va impulsar aquest nou projecte amb tercer carril que ara s’està enllestint uns quilòmetres més cap al nord.
El conjunt de la intervenció -que durant molts mesos ha estat laberíntica per als conductors per la situació de provisionalitat- abasta un tram de 3,5 quilòmetres, ja que s’ha aprofitat per fer millores també a l’altura de Monistrol de Montserrat.
L’obra ha comportat sobretot un enorme moviment de terres per guanyar espai amb el desmunt dels talussos situats a tocar de la carretera en sentit sud. Caldrà veure també com actua aquest tercer carril en moments de molta densitat, tenint en compte que, a més, acaba just davant de l’entrada nord al túnel de Bogunyà.
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