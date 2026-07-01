Els Comuns de Navarcles reclamen millores en el servei de bus: noves parades a l'Hospital Sant Joan de Déu i l'avinguda de les Bases
La formació portarà la proposta al pròxim ple municipal i ha impulsat una recollida de signatures
A banda, també sol·liciten la recuperació de les parades de l’Estació de busos-Manresa Alta i de plaça Espanya
Regió7
Navarcles En Comú Podem ha registrat una moció, que es debatrà en el ple municipal de dimarts 30, per reclamar que el servei d'autobusos que connecta Navarcles amb Manresa incorpori una parada a l'Hospital Sant Joan de Déu. L'objectiu és facilitar que la ciutadania pugui desplaçar-se a consultes mèdiques o acompanyar familiars i pacients en transport públic, de manera directa i sense haver de fer transbordaments. Per reforçar aquesta reivindicació, la formació també ha posat en marxa una campanya ciutadana de recollida de signatures amb la voluntat de sumar el màxim suport social a la proposta.
A més, la formació també proposa crear una parada a la zona de l'avinguda de les Bases. Segons expliquen els dos regidors de Navarcles En Comú Podem, Josep Joan Roda i Xavier Carrasco, "Navarcles no disposa d'estudis postobligatoris i els joves que volen continuar la seva formació s'han de desplaçar majoritàriament a Manresa. Això obliga moltes famílies a fer de taxi cada dia, perquè l'actual servei d'autobús no dona resposta a les seves necessitats i les combinacions són poc pràctiques".
Aquesta iniciativa s'emmarca, d'una banda, en la valoració que els Comuns fan del nou servei d'autobús, en funcionament des de fa sis mesos, i en les aportacions que els han traslladat els usuaris. De l'altra, vol aprofitar el procés de recollida de propostes de millora del transport interurbà del Bages que han impulsat l'Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bages per traslladar-les posteriorment a la Generalitat.
Per als Comuns, la mobilitat i el reforç del transport públic són "qüestions prioritàries". En aquest sentit, consideren que aquesta proposta és "fonamental" perquè pretén "garantir drets concrets de les persones usuàries, com l'accés directe a serveis essencials, com ara l'hospital, els centres educatius o la connexió amb els trens i altres línies d'autobús". Per aquest motiu, la moció també planteja recuperar la parada a l'estació d'autobusos de Manresa per mantenir la connexió directa, tant amb autobús com amb els FGC, cap a Barcelona, així com la parada de la plaça Espanya, situada al costat de l'Institut Lluís de Peguera.
"La mobilitat no és només una qüestió d'infraestructures o de contractes de servei; és un dret i una condició indispensable per garantir l'autonomia de les persones i reduir la dependència del vehicle privat, contribuint alhora a un model de mobilitat més sostenible i equitatiu", assenyalen els regidors Roda i Carrasco. Per aquest motiu, fan una crida a la ciutadania, a les entitats i als col·lectius del municipi, així com a la resta de grups polítics, perquè donin suport tant a la moció com a la campanya de recollida de signatures. L'objectiu és que les demandes de millora del servei d'autobusos de Navarcles s'incorporin formalment als acords que la comarca traslladarà al Govern de la Generalitat.
La campanya de recollida de signatures ja està disponible en línia i resta oberta a totes les persones que vulguin sumar-se a aquesta reivindicació.
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